Gifhorn/Peine

Eine dauerhafte wohnortnahe Ärzte- und Pflegeversorgung sowie attraktivere Angebote beim Thema Mobilität: Das sind einige der Schlagwörter, die Wolfgang Gemba (Freie Wähler) mit nach Berlin nehmen will, wenn er im Rahmen der Bundestagswahl am 26. September ein Mandat erhält. In der AZ stellt er sich kurz vor und gibt Antworten auf vier Fragen, die auch den Wahlkreis Gifhorn/Peine bewegen.

In einem kurzen Steckbrief stellt sich der Kandidat vor

Wann und wo sind Sie geboren?

Ich wurde am 25. Januar 1953 in Diekhof, einem kleinen Dorf im Bezirk Güstrow/Mecklenburg, im Dorflehrerhaus geboren.

Wie ist Ihr Familienstand?

Ich bin seit 1983 mit Rosemarie Gemba (Expertin für Naturgärten) verheiratet, wir haben gemeinsam zwei erwachsene Töchter und zwei erwachsene Söhne und drei Enkel.

Seit wann sind Sie politisch aktiv?

Seit Jahrzehnten: als Student, ab der 90er Jahre in Bürgerinitiativen, 2000 unabhängiger Landratskandidat, 2006 für CDU/FDP als Landratskandidat, 2003 bis 2017 in der CDU, nun bei den Freien Wählern.

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Eine bürgernahe Politik mit gesundem Menschenverstand. Mehr Bürgerrechte und Transparenz in der Bundespolitik. Nachhaltiges Planen und Bauen (Ökologie, Ökonomie, Soziales) Pragmatischer statt ideologischer Umwelt- Natur, Klima und Verbraucherschutz. Für ein Miteinander auf Augenhöhe, für soziale Gerechtigkeit für ein funktionierendes Gemeinwesen. Als ehemaliger Kreisrat verfüge ich über langjährige Erfahrungen in Politik und Verwaltung. Praxistaugliche Lösungen entwickle ich im Dialog mit den Beteiligten. Die Menschen vor Ort haben für mich die höchste Priorität.

Welche Hobbys haben Sie?

Ich gärtnere gern mit meiner Frau in unserem Naturgarten am Niedrigenergiehaus, musiziere viel (Chor, Orchester, Solist), male (Acryl, Öl), fahre gerne mit dem Rad vor Ort und lange Strecken durch Deutschland, bin jagdlich unterwegs.

Welches Buch/welche Zeitschrift liegt auf dem Nachttisch?

Ich lese gern und viel, aber nur tagsüber: mehrere überregionale Zeitungen, regionale Zeitungen, Wochenzeitungen, Periodika, Bücher. Ich lese zur Zeit parallel „Der blinde Uhrmacher“ (Dawkins), „Blackout“ (Elsberg), „Die Selbstgerechten“ (Wagenknecht), „Würde“ (Hüther), „Das Drama des begabten Kindes“ (Miller), „Die 5 Sprachen der Liebe“ (Chapmann).

Worüber können Sie lachen?

Gute Vorträge von Kabarettistinnen und Kabarettisten im Fernsehen oder besser live.

Was macht Sie traurig?

Wenn es einem Familienmitglied nicht gut geht, der immer geringer werdende Zusammenhalt, schwindende Toleranz und Aggression in der Gesellschaft, Natur- und Umweltzerstörung.

Zum Thema Mobilität

Mobilität spielt im Wahlkreis eine große Rolle. Ob es die A 2, die A 39 oder die B 4 ist – beinahe schon seit Jahrzehnten gibt es Pläne, um die Bürger zu entlasten, aber es passiert nichts. Wie wollen Sie das ändern?

Als Ex-Kreisrat im Landkreis Peine für Kreisstraßen und Radwege weiß ich: Mehr Straßen ziehen mehr Verkehr an und bewirken keine Besserung, aber Umweltbelastungen. Planungen sind zu lang. Mobilitätsbedürfnisse sind vielfältig. Im Wahlkreis sind täglich Zehntausende zur Arbeit unterwegs, Alternativen, Ausweitungen, attraktivere Angebote, z.B. ÖPNV sind erforderlich, auch für Privat. Der Regionalverband Großraum Braunschweig hat versagt, andere Großräume machen es besser, da kann dazu lernen.

Zum Thema Klimawandel

Welche Ansätze haben Sie, im Wahlkreis ganz konkret gegen den Klimawandel anzugehen?

Der Klimawandel ist unaufhaltbar, Strategien zum Schutz von Menschen, Umwelt, Natur sind zu entwickeln und umzusetzen. Als Ex-Kreisrat betrieb ich Jahrzehnte lang erfolgreich Klimaschutz: Klimaagentur, Energieeffizienz bei Mobilität und Gebäude (250 000 Quadratmeter Brutto-Grundfläche), über 60 Prozent CO2-Reduktion beim Landkreis. Der Kreistag hat stets meine Vorschläge gutgeheißen. Ich weiß als Diplom-Ingenieur, wie man wirkungsvollen Klimaschutz plant und umsetzt, behalte Kosten, Akzeptanz und Machbarkeit im Blick.

Zum Thema Digitalisierung

Wie wichtig Digitalisierung ist, hat Corona verdeutlicht. In welchem Lebensbereich – und warum gerade darin und wie – wollen Sie Digitalisierung voranbringen?

Deutschland ist hier rückständig, Regierungen in Bund und Ländern verantworten das. Mehr Tempo bitte. Digitalisierung löst nicht alles. Es braucht „analoge“ Entsprechung. Zuwendung und Miteinander der Menschen sind am wichtigsten. Digitalisierung macht Deutschland leistungsfähiger, aber auch verletzbarer, z.B. bei Blackouts, Hackerangriffen, Naturkatastrophen. Bei Kindern und Jugendlichen ist sie maßvoll einzusetzen. Schwerpunkte: in Industrie, Handwerk, Dienstleistern und in Verwaltungen.

Zum Thema alternde Gesellschaft und Pflege

Die Gesellschaft altert. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass auch in den ländlich strukturierten Ecken des Wahlkreises möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben möglich ist? Und was ist zu tun, um Pflege bezahlbar zu machen?

Leben im ländlichen Bereich ist dauerhaft als gleichwertige Alternative zum Leben in der Stadt sicherzustellen. Schwerpunkt kommunaler Entwicklung ist die Innenentwicklung. Investitionen sind notwendig zum Erhalt alter und für neue Infrastrukturen, so für wohnortnahe Nahversorgung, zugehörige Dienstleistungen, Treffpunkte und Bildungsangebote. Die Mobilität älterer Menschen ist neben dem Individualverkehr und ÖPNV zu stärken. Es braucht eine dauerhafte wohnortnahe Ärzte- und Pflegeversorgung.

Von der AZ-Redaktion