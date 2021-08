Gifhorn: Wohlfahrtsverbände stellen Forderungen zur Sozialpolitik

Landkreis Gifhorn

Interessieren sich Teile der Politik im Landkreis Gifhorn nicht für sozialpolitische Themen? Zumindest lässt das das Anschreiben zum Forderungskatalog der Kreisarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege an die Fraktionsvorsitzenden im Landkreis vermuten, in dem es zu Beginn heißt, dass am Austausch in Form von vier Videokonferenz die Beteiligung aus der Politik „trotz sehr intensiver Vorankündigung der Termine an die Fraktionsvorsitzenden“ sehr verhalten gewesen sei – lediglich CDU und Grüne hätten sich beteiligt.

Zur Arbeitsgemeinschaft gehören Arbeiterwohlfahrt, Caritasverband, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonisches Werk und Der Paritätische, als ihre Aufgabe definieren sie die Information und Beratung der Politik zu sozialpolitischen Handlungsfeldern, um „das Leben in unserer Region wertvoller zu gestalten“.

Die Ziele sollen in den nächsten fünf Jahren umgesetzt werden

In vier Arbeitsgruppen haben die Arbeitsgemeinschaft, Vertreter des Landkreises und Experten Forderungen zusammengestellt, die nun als Diskussionsgrundlage dienen sollen. Das sei „unser Wahlprogramm“, an dessen Umsetzung in den nächsten fünf Jahren gemeinsam mit der Politik gearbeitet werden solle, heißt es in dem von DRK-Kreisverbands-Vorstand Sandro Pietrantoni als Vorsitzendem der Arbeitsgemeinschaft unterzeichneten Schreiben.

Was nun wollen die Mitglieder konkret von der Politik? Die Arbeitsgruppe Kita fordert die Einrichtung von Integrationsgruppen mit intensiv-pädagogischer Orientierung für „Hoch-Risiko-Kinder“ sowie eine niedrigschwellige Begleitung für Eltern. Grundsätzliches Ziel ist die Reduzierung der Gruppengrößen auf maximal 20 Kinder, um die Integration besser gewährleisten zu können.

Bezahlbarer Wohnraum auch für Menschen, die unter den Armutsbegriff fallen

In der Arbeitsgruppe „Armut, Schuldnerberatung, Wohnungslosigkeit“ ging es um flächendeckende Schaffung von Wohnraum, den auch Menschen bezahlen können, die unter den Armutsbegriff fallen. Das Jobcenter müsse flexibler mit Wohnungsgrößen umgehen, damit Menschen nicht nach Tod, Trennung oder Auszug der Kinder ihre nach Definition des Jobcenters zu groß gewordenen Wohnungen verlassen müssten, ohne jedoch kleinere, günstige Wohnungen zu finden. Berufsbetreuer sollten nicht mehr als 40 Betreuungen übernehmen dürfen.

Die Arbeitsgruppe „Migration, Integration und Flüchtlinge“ fordert eine spürbare Willkommenskultur im Landkreis, der „sicherer Hafen“ werden solle. Auch für diese Bevölkerungsgruppe sei bezahlbarer Wohnraum erforderlich, eine Refinanzierung der Hilfeangebote soll nur für die Träger erfolgen, die ihre Mitarbeitenden nach Tarif bezahlen.

Ein Gemeindepsychiatrisches Zentrum soll errichtet werden

Gleich 16 Spiegelstriche finden sich im Forderungskatalog der Arbeitsgruppe „Psychische Erkrankungen“. Auch hier taucht die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum auf, es geht um eine bessere fachmedizinische sowie therapeutische Versorgung im Landkreis. Weiter fordert die Arbeitsgruppe die Einrichtung eines Gemeindepsychiatrischen Zentrums.

„Diese konkreten Forderungen möchten wir gemeinsam mit Ihnen in den nächsten Jahren bearbeiten und umsetzen“, schreibt die Kreisarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege in ihrem offenen Brief. Die dafür erforderlichen finanziellen Mittel sollen deshalb in den Haushaltsplänen von Kreis und Kommunen berücksichtigt werden. „Lassen Sie uns zusammen an diesen für den Landkreis Gifhorn so wichtigen sozialen Themen arbeiten, um eine noch bessere Versorgung, Betreuung und Qualität für die uns anvertrauten Menschen sicherzustellen“, heißt es im Brief, und zum Schluss: „Auf uns können Sie sich verlassen! Wir sind da!“

Von der AZ-Redaktion