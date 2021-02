Gifhorn

Für dieses Wochenende warnen die Meteorologen vor einer Schneewalze in ganz Niedersachsen. In Stadt und Kreis Gifhorn haben sich die Winterdienste auf das angekündigte Unwetter vorbereitet. So richtig losgehen soll es erst ab Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag: 20 bis 30 Zentimeter Schnee in Süd-Niedersachsens seien dann wahrscheinlich, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD). Das Unwetter werde sich von Süden her Richtung Norden ausbreiten. Offen sei jedoch noch, ob der erwartete Schneesturm Norddeutschland tatsächlich mit voller Kraft treffe.

Die Vorhersagen haben sich mehrmals geändert

„Laut der Wettervorhersagen, die dem Abwasser- und Straßenreinigungsbetrieb der Stadt vorliegen, rechnen wir am Samstagabend mit sechs Zentimeter Neuschnee, für Sonntag ist aktuell mit 25 bis 30 Zentimeter Neuschnee zu rechnen“, sagt Stadt-Sprecherin Annette Siemer. „Allerdings hat sich der Beginn des Schneefalls in den Vorhersagen der letzten Tage stetig nach hinten verschoben – von ursprünglich Samstagvormittag auf jetzt Samstagabend“, verweist auch Siemer darauf, dass die Wettermodelle mit Unsicherheiten behaftet sind.

Der Winterdienst ist auf das Unwetter gut vorbereitet

Der Winterdienst der Stadt sei jedoch gut vorbereitet: Der ASG habe die entsprechenden Maßnahmen veranlasst. Mannschaften mit Fahrzeugen seien in Rufbereitschaft und könnten jederzeit alarmiert werden, so Siemer. „Für Sonntag wird nach aktuellem Stand auch das Räumen der Nebenstraßen angeordnet“, kündigt Siemer an. Dieses würden zwei zusätzliche Großfahrzeuge erledigen. Sie sollen auch noch am Montag in den Nebenstraßen im Einsatz sein. Streusalz für das Stadtgebiet sei ausreichend vorhanden. Siemer: „In dieser Woche wurden noch einmal 156 Tonnen nachgeliefert.“

Die Lager sind gut gefüllt: Stadt und Kreis haben für den bevorstehenden Winterdienst noch einmal Streusalz nachbestellt. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Auch der Landkreis ist auf die heftigen Schneefälle, die von Minus-Temperaturen und Sturm begleitet werden, vorbereitet. „,Im Rahmen des Katastrophenschutzes gibt es für solche Wetterlagen einen Sonderplan Schneenotstand mit unterschiedlichen Stufen“, erläutert Landrat Dr. Andreas Ebel. Über die Maßnahmen werde gemeinsam mit den Kreis- und Landesstraßenmeistereien sowie mit der Einsatzleitstelle entschieden.

Bereits am Donnerstag habe eine Abstimmung mit dem Rettungsdienst und dem Kreisbrandmeister stattgefunden, um den Einsatz der Rettungsfahrzeuge auch bei extremen Straßenverhältnisse sicherstellen zu können. Die Brandschützer sollen bei Bedarf mit geländegängigen Fahrzeugen unterstützen und begleiten.

Wechseldienst und Rufbereitschaft bei den Kreisstraßenmeistereien

Die Teams der Kreisstraßenmeistereien in Meine und in Knesebeck seien wechselweise im Einsatz, sodass rund um die Uhr der Winterdienst gewährleistet sei, so der Landrat. „Sofern witterungsbedingt notwendig, wird dabei im Zwei-Schicht-System gearbeitet“, sagt der Verwaltungschef. Zudem sei ab Sonntag ein Rufbereitschaftsdienst für alle Mitarbeiter angeordnet worden.

Aufgestockt worden sei der Salzvorrat von momentan 300 auf 500 Tonnen – 200 Tonnen Salz wurden bestellt. Die Lieferung ist für Montag angekündigt. Erhöht wurde auch die Diesel-Befüllung der hauseigenen Tankstelle von 2500 auf 13 000 Liter – 10 000 Liter Winterdiesel wurden am Freitag geliefert. Komplett voll ist zudem der 50 000 Liter fassende Silotank für die Lauge. Angemietet wurde ein zusätzlicher Radlader für die Salzhalle. Und für eventuelle Vollsperrungen liegen ausreichend Batterien und Lampen bereit.

„Wir setzen alles daran, die Straßen im Landkreis befahrbar zu halten“, sagt Ebel. Hierfür seien die Kreisstraßenmeistereien in zehn Räum- und Streubezirke aufgeteilt worden. Ein Räum- und Streueinsatz dauere rund zehn Stunden. Somit würden die Kreisstraßen zweimal täglich vom Schnee geräumt.

Ausfälle im Busverkehr möglich

Die VLG kündigt inzwischen an, dass wegen der zu erwartenden starken Schneefälle mit Störungen und Ausfällen im Busverkehr gerechnet werden muss. „Ob die Busse Montagfrüh fahren können, hängt von der Wetterlage und den Fahrbahnzuständen ab“, so eine VLG-Sprecherin. Hinweise würden zeitnah auf der VLG-Homepage unter „Aktuelles“ zu finden sein.

Von Uwe Stadtlich