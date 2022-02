Winkel

Eine besondere Ehrung erfuhr Winkels Ortsbürgermeister Ingo Göhmann während der jüngsten Ortsratssitzung: Er erhielt den Ehrenteller der Ortschaft Winkel. Die Ehrung nahm der stellvertretende Ortsbürgermeister Karl-Gustav Laser vor, der sich bei Göhmann für dessen 25-jährigen Einsatz als Ortsbürgermeister in Winkel bedankte und ihm die Ehrenurkunde, den Ehrenteller und einen Blumenstrauß überreichte.

Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich schloss sich den Glückwünschen an und würdigte die Verdienste Göhmanns in der Kommunalpolitik bereits vor seiner Zeit als Ortsbürgermeister als er schon als Abgeordneter im Rat der Stadt Gifhorn tätig war. „Ingo Göhmann war immer geradlinig und hat seine Meinung mit Nachdruck in der Öffentlichkeit vertreten, auch wenn sie nicht immer allen recht war“, so Nerlich. Göhmann bedankte sich für die Ehrung und hätte den Blumenstrauß gern sofort an seine Frau weitergereicht, da sie ihm immer bei seiner ehrenamtlichen Tätigkeit den Rücken freigehalten habe. Sie war an diesem Abend aber verhindert.

Lob auch für den Arbeitskreis Ortsentwicklung

Mit Dank und Anerkennung für ihre geleistete Arbeit wurden auch der ehemalige Vorsitzende des Arbeitskreises Ortsentwicklung Wilfried Grasse und sein Stellvertreter Werner Frank mit einem Präsent des Ortsrates verabschiedet. Beide hätten die Arbeit zur Verschönerung des Ortsbildes mit viel Arbeit vorangetrieben und auch bei der Aufstellung der Flächennutzungs- und Bebauungspläne mitgearbeitet. Ob der Arbeitskreis weitergeführt wird, ließ Göhmann zunächst offen.

Im weiteren Verlauf der Ortsratssitzung wurde das Kommunale Konzept für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für die Aufstellung von Schuh- und Altglascontainern in der Stadt Gifhorn beschlossen und der Vollzug des Niedersächsischen Straßengesetzes mit dem Krähenwinkel zur Widmung von Gemeindestraßen gemeldet. Zudem hat der Ortsrat der Maßnahmen- und Prioritätenliste als Meilenstein drei des Radverkehrskonzeptes und dem Haushaltsplan der Stadt Gifhorn für 2022 für die Ortschaft Winkel zugestimmt.

Von Siegfried Glasow