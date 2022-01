Gifhorn: Windiges Wetter fürs Wochenende

Landkreis Gifhorn

Für alle, die sich am Freitag über die Sonne gefreut haben, gibt es schlechte Neuigkeiten. Denn die Sonne gibt es frühestens wieder am Sonntag. Vorher wird es nämlich stürmisch und nass.

Am Samstag zieht ein beachtliches Tiefdruckgebiet über das Baltikum. Dieses sorgt bei uns erstmal für viele Wolken sowie Regen am Morgen und Nachmittag. Bei 2 °C bis 10 °C frischt dabei der Wind ordentlich auf. Der Höhepunkt des Sturms wird am Nachmittag erreicht.

Das ist Ben Weber Weltweit rechnen Supercomputer aus, wie unser Wetter wird. Doch sichere Wetterprognosen werden selbst für Experten aufgrund des Klimawandels immer schwieriger. Das weiß auch der Gifhorner Ben Weber, der auf seiner Homepage https://wettergifhorn.de täglich über das Wetter in der Mühlenstadt Gifhorn informiert. Jetzt hat der Nachwuchs-Meteorologe in der Aller-Zeitung seine eigene Rubrik erhalten: Jeweils samstags erscheint in der AZ seine Vorhersage für das Wetter am Wochenende im Landkreis Gifhorn.

Ben Weber Quelle: Sebastian Preuß

Bis Sonntagmittag ist hierbei Vorsicht geboten. Es können Böen von über 80 km/h erreicht werden. Bei Sturm und 4 °C sind am Sonntagvormittag noch ein paar mehr Wolken unterwegs. Ansonsten kann die Sonne hin und wieder durch die Wolken schauen, sodass bis zu vier Sonnenstunden erreicht werden. Die Temperatur beträgt maximal 7 °C, sinkt abends aber auf 1 °C.

Von Ben Weber