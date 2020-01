Penny-Auszug am Fuchsienweg: Türkischer Lebensmittelmarkt eröffnet im März

Gifhorn

Als Penny im Dezember 2019 seine Filiale am Fuchsienweg für immer dicht machte, war die Enttäuschung im Handwerker- und Blumenviertel groß. Insbesondere älteren Menschen wurde eine Einkaufsmöglichkeit im Nahbereich genommen. Jetzt gibt’s eine tolle Nachricht: Der Leerstand wird beendet, ein neuer Lebensmittelmarkt zieht im März ein.

Seit den 1960er Jahren immer ein Supermarkt

„Für uns war klar, dass an dieser Stelle wieder ein Lebensmittelmarkt eröffnet werden muss“, sagt Nils Kleinert von der Gifhorner Wohnungsbau- und Betreuungs-GmbH, der die Immobilie am Fuchsienweg gehört. In dem kleinen Einkaufszentrum – es wurde in den 1960er Jahren erbaut – sei immer ein Supermarkt-Angebot vorhanden gewesen. Penny war von 1983 bis zum Auszug Ende letzten Jahres mit einer Filiale vor Ort.

„Wir sind glücklich, dass der Leerstand schnell beendet worden ist und es eine Nachfolgeregelung gibt“, strahlt Kleinert. Wolfgang Schicker (69) von Siepker Immobilien habe sich intensiv um eine Lösung bemüht und Erfolg gehabt, lobt der Geschäftsführer der Wohnungsbau- und Betreuungs-GmbH.

Neustart im März

„Wir starten im März durch“, kündigt Muhammet Mustafa (30) an. Der Gifhorner, der in Berlin geboren wurde, betreibt den Lebensmittel- und Frischemarkt am Fuchsienweg gemeinsam mit dem gebürtigen Gifhorner Göksel Karaman (47). Lebensmittel, Non-Food-Produkte, Obst, Gemüse und Backwaren: Das Duo verspricht der zukünftigen Kundschaft ein umfangreiches Warenangebot. „Auch eine Fleischtheke wird in den nächsten Tagen eingebaut“, kündigt Mustafa an. Die Gesamtfläche des Marktes beträgt 550 Quadratmeter – 400 Quadratmeter davon sind Verkaufsfläche.

Neuer Kiosk geplant

Die beiden Unternehmer wollen auch für frischen Wind im vorderen Teil des kleinen Einkaufszentrums sorgen und einen weiteren Leerstand beenden. „Dort wo einmal eine Bäckerei-Filiale untergebracht war, werden wir in den Sommermonaten einen Kiosk eröffnen“, kündigt Karaman an. Belegte Brötchen zum Mitnehmen und ein Paketshop sollen zum Angebot gehören.

„Wir hatten für die Immobilie fünf konkrete Interessenten – darunter auch ein Spielhallen-Betreiber“, berichtet Schicker. Für ihn stand jedoch von Anfang an fest, dass nur ein Lebensmittelmarkt in Frage kommt. „Schließlich geht es auch um die Nahversorgung der Menschen im Handwerker- und Blumenviertel – darunter 50 Prozent Seniorinnen und Senioren“, ist Schicker glücklich darüber, dass alles schnell ein gutes Ende genommen hat.

Das sagen die Anwohner

„Das ist wirklich eine tolle Sache“, ist Sabine Kirschke aus dem Innungswall glücklich über die Wiederöffnung des Marktes. „Darüber werden sich insbesondere meine Nachbarn freuen – viele davon sind ältere Menschen“, so die Gifhornerin. „Eine gute Nachricht“, kommentiert Siegfrid Metz vom Dannenbütteler Weg die Entwicklung. „Darüber wird sich auch meine Frau freuen, denn sie kann jetzt endlich wieder kleinere Einkäufe per Rad in unmittelbarer Nähe erledigen“, so der Rentner.

Auch der SoVD freut sich

Heinz-Ulrich Kabrodt, Kreisvorsitzender des Sozialverbandes, hatte sich nach der Penny-Schließung für die Wiedereröffnung eines Lebensmittelmarktes an gleicher Stelle stark gemacht. „Das ist wirklich eine gute Nachricht – insbesondere für die älteren Menschen“, so Kabrodt. Der SoVD hatte immer wieder die Schließung von Lebensmittelmärkten und Bank-Filialen kritisiert – denn diese Angebote seien gerade für Seniorinnen und Senioren wichtig, um im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung eigenständig weiterleben zu können.

Von Uwe Stadtlich