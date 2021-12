Gifhorn

Freies Internet in der City: 2017 hat Gifhorns Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing GmbH (WiSta) angekündigt, ein kostenloses WLAN-Netz in der Fußgängerzone flächendeckend auszubauen. Der Verein Freifunk Uelzen ist als erfahrener Partner mit im Boot. Wer jedoch aktuell sein Handy zum Gratis-Surfen in Gifhorns Innenstadt zückt, dürfte enttäuscht sein.

23 Hotspots gab es kurz nach dem Projektstart in der Fußgängerzone – 30 weitere sollten rasch hinzukommen. „Unternehmer stellen dabei kostenlos ihre überschüssigen WLAN-Kapazitäten zur Verfügung. Die Kosten für die derzeit circa 30 Router in der Fußgängerzone hat die WiSta übernommen“, erklärt Stadt-Sprecherin Annette Siemer das Prozedere.

Nur wenig aktive Knotenpunkte

Die von Siemer versprochenen 30 Router in Gifhorns Fußgängerzone sind auf der Internet-Übersichtskarte, die via Homepage von Freifunk Uelzen abrufbar ist, jedoch nicht zu finden. Der ehrenamtlich agierende Verein listet zwischen Schillerplatz und Rathaus aktuell nur 14 „aktive Knotenpunkte“ auf – zu wenig Hotspots für ein flächendeckendes Gratis-Surf-Vergnügen in der Fußgängerzone. Die Lücken sind einfach zu groß. Insbesondere im Süden der Innenstadt sieht es absolut mau aus. Wer dort per Handy ins Internet will, muss seine mobilen Daten opfern. Lediglich zwei blau markierte Knotenpunkte (Gazelle-Store und Dänzer) sind auf der Freifunk-Karte unweit des Schillerplatzes zu entdecken.

Freies WLAN in Gifhorns Fußgängerzone: Nur wenige Geschäfte sind bei dem 2017 gestarteten Projekt dabei. Besonders im südlichen Teil der Bummelmeile sieht’s mau aus. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Rüdiger Biernat, Sprecher von Freifunk Uelzen, der mit seinem Kollegen Gunar Weiß das Projekt 2017 in Gifhorn auf die Schiene gesetzt hat, kennt das Problem. „Andere Städte sind da wesentlich weiter als Gifhorn“, verweist er beispielsweise auf Lüchow-Dannenberg und Hitzacker. In beiden Kommunen habe der Verein mehr Unterstützung vonseiten der dort agierenden Stadtmarketing-Verantwortlichen erfahren. Das hätte man sich auch von der Gifhorner WiSta gewünscht. „Die Sache ist irgendwie eingeschlafen“, bedauert Biernat. Zudem hätte es in Gifhorn Probleme mit bereits eingerichteten Routern gegeben. „In einem Gifhorner Café wurde das Gerät einfach vom Netz getrennt – die Belegschaft hat dann an der vorhandenen Mehrfachsteckdose eigene Handys aufgeladen.“

Werbung für die Teilnahme

Gifhorns WiSta-Führung hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es mit dem Gratis-Surfen doch noch irgendwie klappt und das Vorhaben nicht als Adler gestartet und als Spatz gelandet ist. „Die WiSta geht immer wieder auf Unternehmer zu und wirbt für die Teilnahme am Projekt kostenloses WLAN, es handelt sich jedoch um eine freiwillige Leistung“, sagt Geschäftsführer Martin Ohlendorf. „Jeder ist eingeladen mitzumachen und kann sich bei Interesse gern bei der WiSta melden. Wir würden uns freuen, wenn noch mehr Gewerbetreibende das Projekt unterstützen.“

Verweilqualität erhöhen

Kostenfrei surfend vom Markt- bis zum Schillerplatz wandeln: Für eine moderne Fußgängerzone 2.0 unabdingbar, um die Verweilqualität in der Einkaufs- und Bummelmeile zu erhöhen. Das wurde bereits 2019 in einer entsprechenden Masterarbeit der TU Braunschweig festgestellt, mit der sich auch Gifhorns Politik befasst hat. Es gibt also noch viel zu tun, um die Innenstadt für die Zukunft aufzustellen.

Freifunk Uelzen – der Verein finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge und auch Spenden – ist in der Region übrigens erfolgreich unterwegs: Mehr als 1000 aktive Knotenpunkte stehen momentan für Nutzerinnen und Nutzer zum Gratis-Surfen zur Verfügung. Infos über den Verein gibt’s bei Rüdiger Biernat unter Tel. (0172) 28 13 827. Hier können sich auch interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer aus Gifhorn das Projekt erläutern lassen.

Von Uwe Stadtlich