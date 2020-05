Mäharbeiten contra Insektenschutz?

Gifhorn

Die Bienen sterben und überhaupt geht die Anzahl der Insekten drastisch zurück, hört man. Und man hat den Eindruck, dass allüberall gegengesteuert wird mit Blühstreifen an Ackerrändern, insektenfreundlichen Saatmischungen für den Garten, Schutzverordnungen oder Streuobstwiesen. Ist es da sträflich, wenn auf städtischen Grundstücken und Grünflächen wahllos gemäht wird – wie ein AZ-Leser und Anwohner der BGS-Siedlung mutmaßt und als Beispiel eine wiesenartigen Fläche an einem dortigen Regenrückhaltebecken nennt?

Zurzeit gelte gerade ein grundsätzliches Mähverbot auf den städtischen Grünflächen, „da im letzten Monat ohnehin nur ein spärlicher Wuchs aufgrund der Trockenheit zu verzeichnen war“, erklärt dazu Annette Siemer, Sprecherin der Stadt Gifhorn, auf eine entsprechende Anfrage der AZ. In diesem Zusammenhang sei beabsichtigt, die Mähintervalle „noch weiter auszudehnen, so dass nur noch bei absoluter Notwendigkeit gemäht wird“.

„Auf einem guten Weg“

Da die Stadt schon seit einigen Jahren verstärkt und in größerer Anzahl Obstbäume in den Ortsteilen und im Gebiet der Kernstadt gepflanzt habe und darüber hinaus Blühstreifen entlang von Verkehrsflächen anlegt, sei man auch „mit diesen Maßnahmen in Sachen Ökologie im öffentlichen Raum bereits auf einem guten Weg“. Im Sinne des Insektenschutzes werde die Stadt außerdem auch weiterhin „im Rahmen der Flächenverfügbarkeiten“ Obstbäume und Blühsträucher pflanzen und Blühstreifen anlegen.

Was nun im besonderen die wiesenartige Fläche am Regenrückhaltebecken am BGS hinter dem Pennymarkt betreffe, sei festzuhalten, dass „Regenrückhaltebecken grundsätzlich abwassertechnische Anlagen sind, deren Funktionstüchtigkeit der Abwasser- und Straßenreinigungsbetrieb Stadt Gifhorn zu garantieren hat. Deshalb kommt es hier auch während der Brut- und Setzzeit zu Mäharbeiten und Baumschnitt, wenn das erforderlich ist, um die Anlage betriebsfertig zu halten“, nennt Siemer Gründe für den dort kürzlich erfolgten Maschineneinsatz.

„Andernfalls könnte der ASG in Haftung genommen werden, falls Schäden an Grundstücken und Gebäuden auftreten würden, die auf eine Vernachlässigung der Unterhaltungspflichten des Rückhaltebeckens zurückzuführen wären.“ Das Schlegeln und Mähen der Grünflächen erfolge ohnehin stets „mit großer Achtsamkeit, damit Niederwild und Vögel nicht verletzt werden“.

Bald kommt der Zaun

Siemer verweist ferner auf einen möglichen Grund, weswegen das Mähen an dem besagten Becken für Unmut bei Spaziergängern und Hundebesitzern sorge: „Da es nicht eingezäunt ist, wird es von den Anliegern immer wieder als Naherholungsgebiet oder Teichanlage fehlgedeutet.“ Um diese Fehldeutung künftig zu vermeiden, werde der Abwasser- und Straßenreinigungsbetrieb das Becken bald einzäunen lassen: „Auch um einen tödlichen Unglücksfalls wie in Wolfsburg zu verhindern.“

Von Jörg Rohlfs