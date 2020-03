Gifhorn: Wer klaute 400-Kilo-Rüttelplatte?

Gifhorn

In der Nacht zu Samstag wurde eine Baumaschine ( Rüttelplatte) von einer Baustelle in der Carl-Miele-Straße in Gifhorn entwendet. Einem Anwohner fiel auf, dass der Bauzaun rund um die Baustelle über Nacht geöffnet wurde.

Anwohner alarmiert Baustellen-Chef

Da ihm das seltsam vorkam, informierte er den Betreiber der Baustelle. Als dieser im Anschluss die Baustelle aufsuchte, stellte er fest, dass eine Rüttelplatte entwendet wurde. Da die Rüttelplatte ein Gewicht von mindestens 400 Kilogramm aufweist, waren für den Abtransport nach Angaben des Geschädigten mehrere Personen und ein Fahrzeug notwendig. Der Schaden beläuft sich auf rund 7000 Euro. Die Polizei Gifhorn bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen getätigt haben, sich unter Telefon (05371) 980-0 zu melden.

Lesen Sie auch

Von unserer Redaktion