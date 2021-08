Landkreis Gifhorn

Ob Vereine oder Hilfsorganisationen, kulturelle Einrichtungen oder Schulen: Im Landkreis Gifhorn gibt es zahlreiche Anbieter für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ). Noch nicht jede Stelle ist besetzt. Umgekehrt sucht womöglich der eine oder die andere auch noch eine solche Stelle, um die Zeit bis zum Ausbildungs- oder Studienbeginn sinnvoll zu überbrücken oder sich beruflich zu orientieren.

Die Aller-Zeitung lädt alle Organisationen, die in diesem Herbst noch eine solche Stelle zu vergeben haben, ein, sich bis zum 5. September per Mail per Mail an redaktion@aller-zeitung.de zu melden und ihr Angebot vorzustellen. Dazu gehören eine kurze Arbeitsplatzbeschreibung, die Kontaktdaten für eine Bewerbung und der Zeitpunkt, zu dem die Stelle besetzt werden soll. Die AZ veröffentlicht dann online diese Stellenangebote.

Der SV Jembke sucht zum 1. Oktober einen FSJler

Seit 2014 beschäftigt der SV Jembke jährlich einen Freiwilligendienstler. Im Verein stehen vielfältige Aufgaben an: Ob es die Pflege der Sportanlagen ist oder die Leitung von Übungsstunden verschiedenster Art, das Mitarbeiten bei Vorstandsthemen usw… Der Freiwilligendienstler erlebt das Vereinsleben mit all seinen Facetten hautnah. Fester Bestandteil des Freiwilligendienstes beim SV Jembke ist eine Zusammenarbeit mit dem Phoenix Gymnasium Vorsfelde, welche seit Jahren hervorragend funktioniert. Einsätze in Kindergärten und Schulen bieten eine tolle Abwechslung in der Arbeit mit Kindern verschiedenster Altersklassen. Der Träger des Freiwilligendienstes ist der ASC Göttingen, welcher alle Freiwilligendienste im Sport in Niedersachsen koordiniert und helfend begleitet. Ebenso tragen diese die Seminare, welche zur Anerkennung des Freiwilligenjahres besucht werden müssen, sowie ein breites Angebot an freiwillig belegbaren Seminaren.

Weitere Infos gibt die 1. Vorsitzende Elke Riemann-Hesker per Mail an ElliRieHes@t-online.de, an diese Adresse können auch Bewerbungen geschickt werden.

