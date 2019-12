Gifhorn

Wer macht denn so etwas? In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Westen Gifhorns, im Weidenring zu mindestens zwei Sachbeschädigungen. In der dortigen Einfamilienhaussiedlung wurden die Fensterscheiben zweier Wohnhäuser durch einen derzeit noch unbekannten Gegenstand beschädigt.

Vielleicht gibt es weitere Schäden

Es handelt sich hierbei um punktuelle Beschädigungen, die möglicherweise durch einen Stein oder Ähnliches hervorgerufen wurden sein könnten. Es ist nicht auszuschließen, dass es weitere Beschädigungen gibt.

Zu diesem Vorfall werden Zeugen gesucht. Wer hat den oder die Täter gesehen? Wer hat in der Tatnacht Ungewöhnliches beobachtet oder wem sind eine oder mehrere Personen in diesem Bereich aufgefallen. Hinweise an die Polizei in Gifhorn unter Telefon (05371) 98 04 27.

