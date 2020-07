Gifhorn

Einen Parkplatzrempler meldet die Polizei vom Parkplatz des Media-Marktes an der Braunschweiger Straße. Am Mittwoch, 22. Juli, zwischen 10.15 und 15.30 Uhr war ein Unbekannter gegen einen dort geparkten roten VW Up gestoßen und hatte die Beifahrerseite erheblich beschädigt. Der Verursacher verließ den Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die zum Fahrer oder Fahrzeug des Flüchtigen Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gifhorn, Tel. (0 53 71) 98 00, zu melden.

Von der AZ-Redaktion