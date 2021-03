Gifhorn

Es wird nicht mehr so häufig zugeschlagen und zugetreten: Die aktuelle Kriminalstatistik ist Beleg dafür, dass es bei Prügeleien und Schlägereien einen deutlichen Abwärtstrend gibt. Ursächlich hierfür sind Corona und die damit einhergehenden Folgen. Begleitet wird diese positive Tendenz von einer hohen Aufklärungsquote, die bei über 90 Prozent liegt.

Martin Hesse, Chef der Analysestelle des Zentralen Kriminaldienstes, hat die Entwicklung der Körperverletzungsdelikte seit längerer Zeit im Blick. „Nach einem Aufwärtstrend in den Jahren 2014 bis 2016 fiel die Zahl der Delikte in 2017 um 125 Fälle auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren“, verweist der Statistikexperte auf damals 773 Fälle.

Unter dem Wert von 2017

In 2018 (897) und 2019 (883) habe es dann bei den Körperverletzungen wieder einen Anstieg auf das Niveau der Vorjahre gegeben, so Hesse. Umso erfreulicher sei nun die Tatsache, dass es in 2020 wieder einen spürbaren Abwärtstrend im Kreisgebiet gegeben habe – um 139 Fälle auf die Gesamtzahl von 744 Fällen. „Somit liegen wir sogar wieder unter dem Wert von 2017“, ist Hesse zufrieden.

Ein erfreulicher Abwärtstrend

In den Deliktsbereichen der „gefährlichen und schweren Körperverletzung“ – beispielsweise das Zuschlagen mit Gegenständen oder der Tritt mit einem Schuh gegen den Kopf des Opfers – habe es ebenfalls einen Rückgang um 39 auf 126 Fälle gegeben. Die Zahl der einfachen Körperverletzungen fiel ebenfalls von 101 auf nur noch 554 Fälle. Sie bewegt sich damit auf dem Niveau des Jahres 2017.

Corona ist Ursache

Kripo-Chef Uwe Ramme – er stellte die Statistik gemeinsam mit Hesse und Inspektionsleiter Thomas Bodendiek vor – ist überzeugt davon, dass für den Rückgang auch Corona und die damit verbundenen Folgen verantwortlich ist. „Kneipen hatten oftmals zu, Schützenfeste fanden nicht statt – somit gab’s auch weniger Streit und daraus resultierenden Auseinandersetzungen“, so der Erste Kriminalhauptkommissar.

Wer im Landkreis Gifhorn randaliert und dann zuschlägt, wird fast immer gefasst und vor Gericht gestellt. Die Aufklärungsquote bei den Körperverletzungsdelikten stieg um 1,39 auf 95,16 Prozent.

Von Uwe Stadtlich