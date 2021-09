Gifhorn: Welcher Sportverein möchte seine Helden aus der zweiten Reihe überraschen?

Landkreis Gifhorn

Die Aktion „Ehrenamt überrascht“ der Sportregion Ostniedersachsen geht in die vierte Runde: Ab sofort können Sportvereine Engagierte aus ihren Reihen für die niedersachsenweite Aktion vorschlagen. Die wertschätzende Kampagne für ehrenamtliches Engagement wurde 2018 vom Landessportbund Niedersachsen gemeinsam mit den Sportregionen ins Leben gerufen.

Die Helden aus der zweiten Reihe kommen mal ins Rampenlicht

Die Auszeichnung bietet die Möglichkeit, das Engagement von Personen jenseits der Ehrungsordnung zu würdigen. Dabei sollten vor allem Helferinnen und Helfer aus der zweiten Reihe bedacht werden, die sonst nicht im Rampenlicht stehen. Beispielsweise können Trikotwäscher, Kuchenbäckerinnen, Integrationsbeauftragte, Kampfrichterinnen und Homepagebetreuer, aber auch Übungsleitende und Vorstandsmitglieder geehrt werden. Die Entscheidung sowie die Gestaltung des Überraschungsmomentes liegen beim jeweiligen Verein. So kann ein Platzwart beim Rasenmähen von jubelnden Kindern überrascht werden oder aber eine Sportgerätewartin durch Spalier stehende Sportlerinnen und Sportler.

Mit der Aktion möchte die Sportregion Ostniedersachsen Engagierte im Sportverein wertschätzen und deren freiwilliges Engagement öffentlichkeitswirksam dokumentieren, um so weitere Personen zur Übernahme von ehrenamtlichen und freiwilligen Tätigkeiten motivieren. Alle Überraschten erhalten ein Dankeschön-Paket mit einer Urkunde, einer Trinkflasche, einem Notizbuch, einem Vereinshelden-Handtuch sowie weiteren kleinen Präsenten. Bis zum 1. Dezember können die Sportvereine ihre Vorschläge einreichen, pro Verein eine Person. Ansprechpartnerin ist Carolin Giffhorn, erreichbar per Mail an ueberraschung@sportregion-on.de oder Tel. (0 53 71) 63 64 004.

Die jüngste Ehrung bekam Manuela Lengsfeld vom 1. BGS

Eine Sportlerin, die diese Ehrung ganz aktuell bekommen hat, ist Manuela Lengsfeld vom 1. Bromer Gesundheitssportverein. Die Ehrung musste wegen Corona verschoben werden, konnte aber jetzt nachgeholt werden. Manuela Lengsfeld ist seit vielen Jahren Kassenwartin des 1. BGS „und führt die Kasse einwandfrei und jederzeit nachvollziehbar“, lobte Vorsitzende Beate Geisler.

