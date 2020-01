Alle Mitglieder der IG Metall in Gifhorn sind am 26. Januar um 10 Uhr ins Mehrgenerationenhaus Gifhorn im Georgshof, Steinweg 20 zur Teilnahme an den Organisationswahlen eingeladen. Gewählt werden einerseitd die Leitung des Wohnbezirks Gifhorn und andererseits die Delegierten für die Delegiertenversammlung der der IGM-Geschäftsstelle Wolfsburg.