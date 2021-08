Gifhorn

In viereinhalb Monaten wäre es so weit gewesen: Der Gifhorner Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone hätte seine Buden und Karussells geöffnet – daraus wird jedoch erneut nichts. Wegen Corona fällt das Event auch 2021 flach. Die Stadt plant wie im Vorjahr lediglich mit einer Ersatz-Veranstaltung im Mini-Format. Hohe Inzidenzzahlen ließen jedoch 2020 selbst dieses abgespeckte Event nicht zu.

Bundes- und landesweit ist die Sorge vor einer vierten Corona-Welle nach dem Sommer groß – und täglich steigende Infektionszahlen lassen Böses befürchten. Die Stadt reagiert darum rechtzeitig und will eine lange Budenmeile mit vielen Menschen in der Fußgängerzone nicht zulassen. „In Gifhorn ist aktuell ein Weihnachtsmarkt in einem sehr eingeschränkten Format geplant“, erklärt Stadt-Sprecherin Rebecca Koch.

„Advent auf dem Marktplatz“ als Ersatzveranstaltung

Als Ersatzveranstaltung arbeitet die Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing GmbH (WiSta) inzwischen erneut an dem Projekt „Advent auf dem Marktplatz“. „Das Veranstaltungsformat entspricht dem Konzept, das im vergangenen Jahr vorgestellt wurde“, führt Koch auf AZ-Anfrage aus. Statt 37 Buden in der gesamten Fußgängerzone nur etwa 15 Stände, die mit Abstand vom Marktplatz bis zur Sandmühlen-Brücke aufgebaut werden: So sahen die Planungen 2020 die Mini-Adventsmeile in Gifhorns City vor. Auch das „Wohnzimmer“ und die „Gute Bude“, in der sich Vereine und Kunsthandwerker kostenlos präsentieren können, sollten mit dabei sein. Daraus wurde nichts: Am 18. November sagte die Stadt wegen hoher Corona-Zahlen das Projekt „Advent auf dem Marktplatz“ ab.

Mini-Format statt Weihnachtsmarkt: Kerstin Meyer und Martin Ohlendorf von der WiSta wollen mit Advent auf dem Marktplatz ein kleines Event-Angebot auf die Beine stellen. Quelle: Michael Franke/Archiv

Jetzt also ein erneuter Anlauf, um wenigstens für etwas weihnachtliche Stimmung in der Fußgängerzone zu sorgen. „Die Standbetreiber, die im letzten Jahr bereits ausgewählt wurden, werden nach den Sommerferien kontaktiert“, erklärt Stadt-Sprecherin Rebecca Koch. Es solle abgefragt werden, ob die Schaustellerinnen und Schausteller ihre Bewerbung aus dem Vorjahr weiterhin aufrechterhalten.

Ein Hygienekonzept wird für jede Veranstaltung entwickelt

Viel Abstand und Maskenpflicht: Grundsätzlich werde für alle Veranstaltungen – dazu gehöre auch der für den 22. August geplante verkaufsoffene Sonntag – ein Hygienekonzept entwickelt. Dabei würden alle Bestimmungen aus der Corona-Verordnung des Landes berücksichtigt, versichert Koch.

Wieder keine Eisbahn: Aus Angst vor hohen Inzidenzwerten im Winter gibt’s erneut in Gifhorn keinen großen Weihnachtsmarkt – die Stadt plant mit einem Mini-Format „Advent auf dem Marktplatz“. Quelle: Sebastian Preuß/Archiv

Das Projekt „Advent auf dem Marktplatz“ war 2020 übrigens vom 28. November bis zum 23. Dezember vorgesehen. Eine Eisbahn vor dem Rathaus gehörte nicht dazu. Der Auftritt von Posaunenchören, die Darbietungen von Feuerschluckern und andere Events fehlten bei dem Mini-Weihnachtsmarkt ebenfalls. Als Fahrgeschäfte sollten die „Polarexpress“-Eisenbahn und ein Karussell zum Angebot in der Fußgängerzone gehören.

Von Uwe Stadtlich