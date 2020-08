Landkreis Gifhorn

Die Saison der sogenannten Frühpilze hat dieses Jahr später begonnen als sonst. Grund für die Verzögerung ist der geringe Niederschlag und die damit verbundene Trockenheit. Dadurch fehlt den Pilzen das feuchte Milieu, in dem sie vorwiegend wachsen. Pilzsammler sollten sich bei der Suche an die vorgeschriebenen Regeln halten und vor giftigen Pilzen auf der Hut sein. Es gäbe zwar viele essbare Pilze in der Region, aber darüber hinaus eben auch einige giftige Pilze. „Speisepilze wie Pfifferlinge, Maronen, Steinpilze, Birkenpilze, Hexenröhrling, Ziegenlippe, Butterpilz und Perlpilze können unbesorgt gesammelt und zubereitet werden“, erklärt Detlef Emgenbroich, Pilzsachverständiger der Deutschen Gesellschaft für Mykologie im Kreis Gifhorn und Wolfsburg.

Die Pilzsaison hat begonnen, aber wer Pilze sammeln geht, muss sich auskennen. Denn viele Speisepilze haben giftige Doppelgänger. Detlef Emgenbroich hilft beim Sortieren.

Er führt Pilzbestimmungen anhand der Fragmente und der vorhandenen Fruchtkörper bei Verdacht auf Pilzvergiftungen durch. Je nachdem, ob ein Vergiftungsfall vorliegt oder nicht, gibt er entweder Entwarnung, den Rat, einen Arzt aufzusuchen, oder sorgt in ernsteren Fällen für eine Krankenhauseinweisung. In den letzten Wochen hat er insgesamt fünfmal Pilze bestimmt, wovon es sich bei drei Fällen um essbare Pilze gehandelt habe und bei den anderen zwei um ungenießbare Pilze. Alle Fälle sind gut verlaufen. „Roh sollten die Pilze bis auf wenige Ausnahmen – Champignons, einige Steinpilze, Täublinge – nicht verzehrt werden, da sie sonst unverträglich bis giftig sind“, so Emgenbroich weiter.

Pfifferlinge sind wegen der Trockenheit in diesem Jahr eine Rarität

Dieses Jahr eine Rarität: Pfifferlinge. Quelle: Detlef Emgenbroich

„Am wohlsten fühlen sich Pilze auf sauren Böden und Wäldern, deshalb findet man auf Kalkböden weniger Pilze“, sagt Emgenbroich. Pfifferlinge seien dieses Jahr aufgrund der Trockenheit nur spärlich vertreten, Morcheln und Mairitterlinge gäbe es dieses Jahr fast gar keine, dafür aber ein verstärktes Giftpilzaufkommen. Zu den giftigen Arten gehören Kirschroter Speitäubling als giftiger Doppelgänger der essbaren roten Täublinge, der Pantherpilz als Doppelgänger des essbaren Perlpilzes und vor allem der Grüne Knollenblätterpilz, der oft mit Champignons verwechselt wird. Ein Fruchtkörper, circa 50 Gramm von diesem Pilz reichen aus, um einen Menschen von 80 Kilogramm Gewicht zu vergiften. Auch Gifthäuptlinge sollten gemieden werden. Sie sind ebenfalls giftig und leicht zu verwechseln mit ihrem essbaren Doppelgänger, den Stockschwämmchen.

Bei Fragen und Unsicherheiten hilft Emgenbroich gerne unter der Telefonnummer (0 53 71) 1 65 62 weiter.

In Naturschutzgebieten ist das Pilzsammeln strikt verboten

Zudem müssen Pilzsammler und Sammlerinnen auch die verschiedenen Hinweisschilder in den Wäldern beachten. Handelt es sich um ein Naturschutzgebiet ( NSG), ist jegliches Sammeln oder Entfernen von Tier- und Pflanzenteilen wie beispielsweise Heide, Pilze oder Beeren untersagt. Dies gilt auch für die beliebte Heidelbeere, die zurzeit in den Wäldern wächst. Damit die Natur in den NSG nicht zerstört wird, dürfen sich Spaziergänger nur auf den vorgeschriebenen Wegen aufhalten. Hunde müssen an der kurzen Leine gehalten werden. Diese Regelung ist ganzjährig einzuhalten. „ Pilze dürfen in normalen Wäldern ohne Hinweisschilder und in Landschaftsschutzgebieten gesammelt werden“, erklärt Jagdpächter Ulrich Schulze von der Gemeindejagd Langwedel. Die Landschaftsschutzgebiete sind mit einem dreieckigen, grün umrandeten Schild markiert, auf dem ein Storch abgebildet ist.

Hochgradig giftig: Der Grüne Knollenblätterpilz. Quelle: Detlef Emgenbroich

NSG dagegen sind durch orangefarbene, längliche Schilder mit dem Symbol einer Eule gekennzeichnet. Wer ein NSG betritt und sich nicht an die Regeln hält, wird mit Bußgeld bestraft, da dies eine Ordnungswidrigkeit darstellt und dem Sinn und Zweck dieser Gebiete widerspricht.

Von Michelle Paschilke