Gifhorn

Der Kinder-Adventsmarkt des Gifhorner Bündnisses für Familie fällt aus. Auch das überarbeitete Konzept, das den Vor-Weihnachts-Spaß für die jüngsten Gifhornerinnen und Gifhorner doch noch möglich machen sollte, ist angesichts der jüngsten Pandemie-Entwicklungen nicht mehr zu halten, wie die Stadt mitteilt.

„Wir bedauern, dass darunter nun vor allem die Kinder leiden müssen, die in diesem Jahr schon so vieles einstecken mussten“, erklärt die städtische Gleichstellungsbeauftragte Sevdeal Erkan-Cours, die auch der Steuerungsgruppe des Bündnisses für Familie angehört. Eine gute Nachricht hat sie dennoch: „Sollte alles so klappen wie wir uns das vorstellen, werden wir viele Angebote für die Kinder nächstes Jahr bei einem neuartigen Ostermarkt nachholen.“

Zahlreiche Akteure an unterschiedlichen Orten in der Stadt

Anders als in den vergangenen Jahren sollte der Kinder-Adventsmarkt dezentral in kleinen Gruppen an verschiedenen Orten in der Stadt stattfinden. Kinderschutzbund, Jugendkirche, das Freizeit- und Bildungszentrum Grille, Familienbüro, Stadtelternrat der Kitas, Mehrgenerationenhaus, Stabsstelle Integration, Meral’s Kosmetikstudio und Steinfieber hatten sich als Akteure tolle Angebote einfallen lassen – von Lesungen über Stockbrot backen, Basteln und Ponyreiten bis hin zum Steine bemalen war allerhand dabei. Unterstützt durch Spenden der Gifhorner Wohnungsbau-Genossenschaft (GWG) und der Bäckerei Meyer und dem Tatendrang der Schülerinnen und Schüler der BBS 1.

30 Tannenbäume und 1000 große Butterkekse

Wie stark der Zusammenhalt in Gifhorn ist, beweisen übrigens die Sponsoren des abgesagten Kinder-Adventsmarktes, die trotzdem bei ihren Spendenzusagen bleiben. So wird die GWG wie bereits im vergangenen Jahr wieder 30 Tannenbäume spenden, die von Familienbüro, Grille und Kinderschutzbund an finanziell schwache Familien verteilt werden. Und auch die Bäckerei Meyer möchte die bereits zugesagten 1000 großen Butterkekse statt an die jungen Gäste des Kinderadventsmarktes an die Gifhorner Kindertagesstätten verteilen.

