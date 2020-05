Gifhorns Hospiz: Corona verzögert Baustart

Gifhorn

Die Corona-Pandemie und ihre Folgen hat Auswirkungen auf Gifhorns Hospiz-Projekt. Der Baustart für das Millionen-Vorhaben auf einem Grundstück an der Aller verschiebt sich um einige Wochen. Auch Spenden fehlen Hospizstiftung und Kuratorium in der aktuellen Krise.

Baugenehmigung liegt vor

Vor mehr als acht Wochen hat die Stadt die langersehnte Baugenehmigung für den Hospizneubau – er ist mit 6,3 Millionen Euro veranschlagt und soll auf einem Grundstück an der Lindenstraße entstehen – erteilt. „Den damals für Anfang Juni geplanten Spatenstich müssen wir allerdings verschieben“, sagt Alexander Michel, Vorsitzender der Hospizstiftung. Erst nach den Sommerferien werde es dann losgehen.

„Wir haben für das Objekt Baureife erreicht, gewünschte Nachträge in Sachen Statik sind erledigt – theoretisch könnten wir starten“, so Michel. Praktisch jedoch noch nicht, denn Stiftungsvorstand und Kuratorium warten auf die Angebote von vier Generalunternehmen – drei davon aus dem Kreis Gifhorn. „Sie sollten eigentlich bis Ende April abgegeben werden, doch Corona stellt auch die Firmen vor nie gekannte Herausforderungen“, hat Michel Verständnis und ist voller Zuversicht, dass die Angebotsvorschläge in den nächsten Tagen auf dem Tisch liegen.

Es geht voran: Die Pläne für den Hospiz-Neubau in Gifhorn liegen vor. Jetzt fehlen nur noch die Angebotsvorschläge von vier Generalunternehmen. Quelle: Hospizstiftung

Spendenaufkommen gleich null

„Dann wissen wir auch, ob die von uns und unserer Architektin errechnete und vorliegende Kostenschätzung passt“, so Michel. Bereits auf der nächsten Kuratoriumssitzung, die noch im Mai stattfinde, werde es dann noch einmal um die Darlehnsfinanzierung und weitere Gespräche mit den Banken gehen. Sorge bereitet Michel, dass Corona das Spendenaufkommen für das Projekt zum Erliegen gebracht hat. „Es ist gleich null“, sagt Michel. Insbesondere bei Beisetzungen sei vor Corona für das Hospiz gesammelt worden. „Beerdigungen finden jetzt nur noch in ganz kleinem Kreis und fast anonym statt – darum fehlt dieses Spendengeld“, so Michel.

Entmutigen lassen sich Vorstand und Kuratorium nicht. „Wir kriegen es hin und befassen uns jetzt mit der Außengestaltung des Areals.“ Dabei gehe es auch um die Terrasse, einen sogenannten „Umlauf“ um das Gebäude herum und Fragen der Bepflanzung. „Hierbei sind auch Vorgaben des Denkmalschutzes zu beachten“, geht Alexander Michel auf die Nähe zur Villa Wiggers ein. In dem historischen Landhaus-Gebäude, das sich im Eigentum der GWG befindet, wird seit 2011 Kurzzeitpflege angeboten.

Gifhorns Hospizneubau: Durch die Nähe zur früheren Villa Wiggers (r.) sind auch Denkmalschutzfragen beim Bau zu berücksichtigen. Quelle: Hospizstiftung

Gedanken zur Innenausstattung

Kuratorium und Vorstand machen sich auch konkrete Gedanken über die Innenausstattung des Hospiz-Neubaus. Dabei soll ein Einrichtungsplaner unterstützen, so Michel. Während der im Spätsommer startenden Bauphase erfolgt die Zuwegung zum Hospiz-Grundstück von einem Parkplatz am Schleusendamm aus. Die Zufahrt – vorbei an der ehemaligen Villa Wiggers – wäre insbesondere für große Baufahrzeuge problematisch und einfach zu eng. Der Parkplatzeigentümer Manfred Fischer hat der Hospizstiftung für die Baustellenzufahrt bereits seine Zustimmung gegeben.

