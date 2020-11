Gifhorn

Viel üppiges Grün und eine kaum noch erkennbare Wasseroberfläche: Viele Gifhorner sind sauer über den Zustand der Aller im Stadtgebiet. Der Aller-Ohre-Verband weist die Kritik zurück. Der Bewuchs sei in Zeiten des Klimawandels notwendig, um den Wasserstand der Aller zu halten. Gemäht werde erst jetzt.

Der inzwischen dritte Hitzesommer in Folge – verbunden mit geringem Niederschlag – wirke sich auch auf die Gewässer aus, erläutert Silke Westphalen, Geschäftsführerin des Aller-Ohre-Verbandes. Mit ihrem Team ist sie für rund 1500 Kilometer Fließgewässer zuständig, das Verbandsgebiet umfasst rund 140 000 Hektar.

Die Gefahr der Austrocknung

„Wenn Flüsse austrocknen, leidet auch der Artenschutz darunter“, spricht Westphalen von einer zunehmenden Gefahr. Die Folge: Kleinstlebewesen und auch Fische sterben. „Um dem vorzubeugen, bleiben in den Sommermonaten viele Wasserpflanzen im Flussverlauf und an den Ufern stehen“, nennt Westphalen den Grund.

„Der Krautschatten reduziert bei hohen Temperaturen nämlich die Verdunstung – so gelingt es auf natürliche Art und Weise, den Restwasserstand zu halten“, erläutert die Verbandsleiterin. „Darum wurde auch keine Gasse in den Fluss gemäht – zudem sind diese Arbeiten in den Sommermonaten auch nicht erlaubt.“ Bei Starkregen sei die Aller trotz Bewuchses in der Lage, das Hochwasser aufzunehmen. Die Halme legten sich dann flach oder würden abreißen.

Bagger mit Mähkorb im Einsatz

Gifhorns Aller-Ohre-Verband starte erst jetzt mit den notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen. Mit einem sogenannten Mähkorb, der sich an einem großen Bagger befindet, würden Kraut und Bewuchs entfernt. „Die Arbeiten sind für Ende dieser Woche, spätestens jedoch Anfang nächster Woche eingeplant“, so Westphalen. Aufgrund des hohen Aufwuchses, der durch Erwärmung, wenig Wasser und häufige Sonnenstunden 2020 höher und dichter als in den Vorjahren ausgefallen sei, werde der Verband das entnommene Kraut erst einmal am Fluss liegen lassen.

„Das hat in erster Linie ökologische Gründe“, verweist Westphalen darauf, dass Kleinstlebewesen so die Chance hätten, wieder in das Gewässer zurückzukommen. Die Abfuhr des Krautes erfolge dann zu einem späteren Zeitpunkt. Alle Maßnahmen seien vom Verband im Vorfeld mit den Verantwortlichen des Angler-Sportvereins Gifhorn (ASV) abgestimmt worden, versichert die Chefin des Aller-Ohre-Verbandes.

Von vielen Kritikern angegangen worden

„Natürlich sind wir von vielen Kritikern angegangen worden, doch der Verband nimmt seine Unterhaltungspflicht sehr ernst“, bezieht Westphalen zu den Vorwürfen in Sachen „Verkrautete Aller“ Stellung. Darum habe es im Vorfeld auch einen Termin mit dem Landkreis gegeben. Bei einer gemeinsamen Bestandsaufnahme hätten sich Experten der Kreisverwaltung und ein Verbandsingenieur eingehend mit Wasserständen und Bewuchs befasst.

„Wer nicht an den Klimawandel glaubt, muss sich einfach nur unsere Gewässer anschauen“, sieht Westphalen in den kommenden Jahren noch mehr Probleme auf den Verband zukommen. „Wo vorher nichts war, gibt es heute grüne Teppiche“, spricht die Geschäftsführerin von Zukunftsproblemen für heimische Gewässer, denen man sich stellen müssen.

Von Uwe Stadtlich