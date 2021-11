Gifhorn: Warum die Anbindung des Altarms an die Aller so wichtig ist

Gifhorn

Hinter dem Kinderschutzbund, nahezu parallel zur Goethestraße, hat der dortige Aller-Altarm jetzt wieder eine direkte Anbindung in Form eines offenen Gerinnes an die Aller und kann damit wieder von wandernden Kleinlebewesen, Amphibien und Fischen als Lebensraum genutzt werden. Angestoßen hatte das Thema Jürgen Wagner, Naturschutzbeauftragter des Landkreises, der an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen hatte, für das Naturschutzgebiet Aller aktiv zu werden.

Die Stadt Gifhorn, der Landkreis Gifhorn und der Aller-Ohre-Verband haben daraufhin ein gemeinsames Maßnahmen- und Finanzierungskonzept entwickelt. Dessen Ziel ist es, zunächst mal vor allem im Stadtgebiet die Aller ökologisch aufzuwerten und besser mit ihrer Aue zu verbinden. Die Maßnahmen werden dann, teils mit einer 90-prozentigen Förderquote durch das Land Niedersachsen, gemeinsam mit dem Anglersportverein Gifhorn und mit Unterstützung der Mitarbeiter des Aller-Ohre-Verbandes umgesetzt.

Drei Projekte sind in diesem Jahr umgesetzt worden

Im August 2021 wurde bereits damit begonnen, Rückstauklappen an den Gräben in der Allerniederung zu entfernen, damit diese Nebengewässer wieder einen direkten Anschluss an die Aller bekommen. Der Altarm an der Goethestraße, der jetzt ebenfalls wieder direkt mit der Aller verbunden ist, stellt einen wichtigen Schutz- und Reproduktionsraum im System Fließgewässer dar. Und direkt unterhalb der B4-Brücke ist ein weitere Altgewässer im früheren Verlauf der Aller entstanden, die Firma Otto Schulze aus Wilsche hat einen etwa 40 Meter langen Altarm neu hergestellt und eine Hochwasserverbindung zu einem bereits bestehenden Feuchtbiotop geschaffen. Dafür wurden insgesamt gut 43 000 Euro ausgegeben. Weitere Maßnahmen, die unter anderem auch die Verbesserung des Lebensraums in der Aller selbst anstreben, sollen folgen.

Für die Ise steht an vorderster Stelle die Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit an der Mühle Cardenap. Die Verbände Aller-Ohre und Ise arbeiten gemeinsam mit Landkreis und Stadt an einer Lösung, um eine Fischaufstiegsanlage einzubauen. Ein Planungsbüro bereitet gerade den Antrag auf Genehmigung vor. Denn die Mühle stellt als Bindeglied zwischen Ise und Aller einen wichtigen Baustein für die zukünftige Entwicklung der Ise und den Erfolg der zahlreichen bereits umgesetzten und kommenden Renaturierungsmaßnahmen an der Ise dar.

Die Folgen der zunehmenden Verlandung

Die Altarme der Aller waren laut eines Berichts Wagners im Umweltausschuss des Kreistages bis 1997 unterhalten und renaturiert worden. Dann kümmerte sich niemand mehr, die Altarme verlandeten zunehmend. Wagner hatte in seinem Bericht den Kreislauf in den Mittelpunkt gestellt: Je weniger Gewässerfläche, desto weniger Laichfläche für Amphibien und desto geringer die Nahrungsgrundlage beispielsweise für Störche.

