Hillerse

Die Fußball-Saison ist vorzeitig abgebrochen. Aber trainiert werden darf wieder, und zwar ab Montag in Gruppen von 30 Spielern. „Das gilt für alle Kontaktsportarten“, sagt SPD-Landtagsabgeordneter Philipp Raulfs, der sich mit dem Kreisvorsitzenden des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV) Ralf Thomas und dem Jugendbetreuer Can Özcan in seinem Heimatort Hillerse auf dem Sportplatz getroffen hat, um die Info weiter zu geben. Und um zu überlegen, wie es im Fußballsport weiter gehen kann. Denn eins ist klar: „Wir müssen unseren Mitgliedern jetzt etwas bieten, damit sie nicht abwandern“, betont Thomas. Dabei helfen könnte Geld aus dem 24-Millionen-Euro-Topf des Landes für Sportstättenförderung.

Das Thema Corona scheint Thomas gedanklich schon fast abgehakt zu haben – „der Kreisverband hat frühzeitig Handlungsempfehlungen an die 86 Vereine weiter gegeben, wie man durch die Krise kommt“. Videokonferenzen mit um die 100 Teilnehmern halfen dabei, das Fußballleben im Shutdown und von Lockerung zu Lockerung zu organisieren. Jetzt blickt Thomas auf den nächsten Schritt: „Wir müssen attraktiv bleiben. Das heißt hier im Landkreis, in die Infrastruktur zu investieren.“ Es herrsche ein enormer Stau bei der Sanierung der Sportstätten. „Sonntagsreden der Politik zum Bewegungsmangel in der Gesellschaft können wir jetzt nicht gebrauchen, hier muss Geld in die Hand genommen werden.“ Und weil auch Thomas klar ist, dass der Verteilungskampf nach der Corona-Pandemie hart wird, positioniert er den NFV-Kreisverband jetzt schon mal.

Die neuste Verordnung

Aber doch noch mal zurück zu Corona. Raulfs bringt druckfrisch die aktuellste Verordnung aus dem Haus des Innenministers Boris Pistorius mit. Darin ist gefordert, dass die Teams Anwesenheitslisten führen, dass sie außerhalb des Spielfelds den Mindestabstand einhalten, dass es immer die selben 30 Personen sind, die ein Team bilden. Für Raulfs ist diese Lockerung ein Vertrauensbeweis der Politik für die Sportler. „Wir werden es aber im Blick behalten. Sollten die Infektionszahlen ansteigen, müssen wir Lockerungen zurücknehmen.“

Thomas glaubt kaum, dass das nötig sein wird: „Wir haben für den gesamten Kreisverband ein einheitliches Hygienekonzept, jeder Trainer und Betreuer hat das auf die Situation vor Ort angepasst, in jeder Mannschaft gibt es einen Corona-Beauftragten.“ Klingt aufwändig, schreckt aber offenkundig niemanden ab: „Vor zweieinhalb Wochen haben wir mit dem Jugendtraining wieder angefangen, immer eine Gruppe für eine halbe Stunde, und es sind alle gekommen“, berichtet Jugendtrainer Can Özcan. Gleiches bestätigt Thomas für den gesamten Kreisverband: „Wir hatten keine Rückgänge wie manch anderer Kreisverband.“

Kunstrasenplätze gewünscht

Damit es auch so bleibt, sieht er jetzt die Politik gefordert: „Die Sportstätten sind in keinem guten Zustand, in manchen Sportheimen kommt mehr Wasser aus den Wänden als aus den Duschköpfen, und wir brauchen Kunstrasenplätze, wenn wir verhindern wollen, dass Fußballer abwandern.“ Kunstrasen nicht zuletzt für ein neues Angebot, das der Kreisfußballverband plant: Walking-Football für die Altersklasse über 55 Jahren. „Das kommt vom VfL Wolfsburg. Dort gibt es die passende Infrastruktur, aber wenig Interessenten, bei uns ist es genau umgekehrt“, berichtet Sven Bärensprung, beim Kreisverband für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Das Sportstättenförderprogramm, das der Landkreis auf den Weg gebracht habe, sei der richtige Schritt, so Thomas. „Wir werden die Politik jetzt ganz eng begleiten, damit das voran geht“, sagt er mit Nachdruck und luchst Raulfs das Versprechen ab, sich auf Landesebene dafür einzusetzen, dass der Landkreis Gifhorn aus dem 24-Millionen-Euro-Topf etwas abbekommt. Obwohl „uns mittlerweile Anträge im Wert von 90 Millionen Euro vorliegen“, wie Raulfs seufzend berichtet.

Von Christina Rudert