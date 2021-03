Gifhorn: Warum Haustiere in der stationären Wohnungshilfe der Diakonie wichtig sind

Gifhorn

Hund, Katze oder Kaninchen: Menschen lieben ihre tierischen Weggefährten. Auch in Notsituationen würden sie fast alles für ihre Katze oder ihren Hund hergeben. Gerade für obdachlose Menschen sind ihre Tiere oft eine wichtige Stütze. Das weiß auch Diplom-Sozialarbeiterin Daniela Bombach. Sie arbeitet bei der Diakonischen Gesellschaft Wohnen und Beraten (DWB) in Kästorf. Hier finden Menschen Unterstützung, die keine Wohnung haben und auf der Straße leben, an psychischen Erkrankungen leiden und Hilfe brauchen. Daniela Bombach berichtet, dass viele Klienten ihre tierischen Begleiter mit nach Kästorf bringen. So leben die Tiere mit ihren Menschen in den Einrichtungen und sind fester Bestandteil der Hilfsangebote.

Unterstützung, wenn Bewohner sich nicht mehr um ihre Tiere kümmern können

Um bestmöglich für Tier und Mensch zu sorgen, kooperiert die DWB mit dem Tierschutzverein Gifhorn. Die ehrenamtliche Tierschützerin Astrid Prieß und Daniela Bombach stehen in engem Austausch. „Die Partnerschaft ist sehr wichtig, wenn Bewohnerinnen und Bewohner sich nicht mehr um ihre Tiere kümmern können“, heißt es in einem Pressebericht der Dachstiftung Diakonie. Der Tierschutzverein nimmt Rücksicht auf die besonderen Lebensumstände der DWB-Klienten. „Wir unterstützen jeden, der in finanzieller Not ist und Hilfe für sein Tier benötigt“, versichert Astrid Prieß.

Die Unterstützung geht über finanzielle Zuwendung hinaus, wie das Beispiel der Hündin Lady zeigt. Für sie musste ein neues Zuhause gefunden werden. Keine leichte Entscheidung für ihre Besitzerin. Seit ein paar Jahren lebt sie gemeinsam mit der schwarzen Labradorhündin in der stationären Wohnungslosenhilfe. Mit zunehmenden gesundheitlichen Problemen konnte sich die Besitzerin schlechter um ihre Hündin kümmern. Unterstützt von Sozialarbeitenden und anderen Bewohnern wurde lange gut für Lady gesorgt, doch am Ende war eine Vermittlung die richtige Lösung. Daniela Bombach kennt die emotionale Verbundenheit von ihren Klienten zum eigenen Tier. „Dank der guten Zusammenarbeit wusste Ladys Frauchen, dass ihre Hündin in sichere Hände kommt, und konnte sie ruhigen Gewissens an den Tierschutzverein übergeben.“

Zusammen für Mensch und Tier im Einsatz

So wie die diakonische Gesellschaft Menschen unterstützt und sich für neue Chancen einsetzt, ermöglicht der Tierschutzverein Vierbeinern eine bessere Zukunft. Und weil sich die Härte des Lebens besser mit einem Tier an der Seite ertragen lässt, sind Daniela Bombach und Astrid Prieß zusammen für Mensch und Tier im Einsatz: Eine tierisch gute Kooperation!

Die Unterstützung für Mensch und Tier kostet Geld. Die Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten freut sich über jede Art der Unterstützung. Deshalb gibt es die Möglichkeit, online zu spenden auf der Homepage der Dachstitung www.dachstiftung-diakonie.de unter dem Button „Die Dachstiftung Diakonie“.

Von der AZ-Redaktion