Landkreis Gifhorn

Nun hat es auch die Kartoffelanbauer getroffen: Weil im Zuge der Corona-Pandemie seit Monaten viele Arbeitnehmer im Home Office sind und daher viel weniger Pommes in den Betriebskantinen verarbeitet werden und die Gastronomie auch nur auf Sparflamme kocht, ist der Kartoffelmarkt heftig ins Wanken gekommen. Die AZ hörte sich bei heimischen Landwirten um.

Zur Galerie In den Betriebskantinen und in der Gastronomie wird auf Sparflamme gekocht, daher werden gerade auch weniger Pommes gegessen. Das hat Folgen für Gifhorner Kartoffelanbauer.

Die Preise sind im Keller

Hans-Henning Wiedenroth aus Müden muss erst einmal tief durchatmen auf die Frage hin, wie er die Lage gerade beurteilt. Die Kartoffelernte insgesamt war so lala. Und das, obwohl er mit hohem Aufwand durch den Sommer kommen musste. „Wir mussten erheblich mehr beregnen als sonst, und dann hat die Grundfeuchtigkeit der letzten Jahre gefehlt.“ Die Folge: Vier bis fünf Tonnen pro Hektar weniger Kartoffeln als sonst. Fünf Sorten baut er an, vermarkten tut er diese selbst. Was nun einen harten Kampf bedeutet. Denn: „Die Pommes-Kartoffeln sind nicht verkauft, die brechen jetzt in den Markt ein.“

Anzeige

Quelle: Lea Rebuschat

„Das schlechteste Jahr seit Jahrzehnten“

Auf zehn Hektar baut er die Pommes-Knollen an. Die sind nun nahezu wertlos. Die Preise sind im Keller. 2 Euro pro 100 Kilo gibt es aktuell. Das deckt noch nicht mal die Kosten der Erzeugung. Diese zu Tiefpreisen verkauften Kartoffelsorten drücken nun auf den Speisekartoffel-Markt. Deutschlandweit gebe es Landwirte, die die Ernte nun einfach an Biogasanlagen liefern. Wiedenroth ahnt es schon: „Das wird das schlechteste Jahr seit Jahrzehnten. Zigtausende habe ich verloren.“ Kleiner Lichtblick: „Der Absatz an Chipskartoffeln läuft dafür besser.“

Auf diesem Kartoffelsorten-Markt scheint Corona dann wieder ein Plus zu bedeuten. Und: Keine Pommes in der Kantine, dafür gibt es zu Hause vermehrt frische Kartoffeln. Auch diesen Trend gibt es in Corona-Zeiten. Der Gamsener Landwirt Christian Lüdde sagt: „ Kartoffeln für Knödel, Puffer und Püree – das boomt gerade wie verrückt.“ Er kann sich glücklich schätzen, dass er eh feste Verträge mit Kartoffelabnehmern hat. „Das ist mein Glück, denn der Pommes-Markt drückt gerade extrem den Preis.“ Da er aber nur rund zehn Prozent selbst vermarkten muss, komme er bei dieser Krise „mit einem blauen Auge davon“.

Kartoffelanbau: Ein paar Fakten Kartoffel ist nicht gleich Kartoffel – mehrere Sorten werden im Landkreis Gifhorn angebaut. Grob unterscheiden die Experten in die Verwertungsformen klassische Speisekartoffel, Chipskartoffel, Pommeskartoffel und Stärkekartoffel. Auf 1600 Hektar werden im Landkreis Speisekartoffeln erzeugt, auf 6000 Hektar Industrie- und Stärkekartoffeln, auf weiteren 600 Hektar werden Pflanzkartoffeln für den Anbau erzeugt. „Der Kartoffelanbau im Landkreis macht 10 Prozent an der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus“, informiert Klaus-Dieter Böse, Geschäftsführer des Landvolks.

Ein weiterer Experte für die verschiedenen Verwertungsrichtungen von Kartoffeln ist Ernst Lütje (Gaus-Lütje Kartoffeln). Durchschnittlich sei bei ihm insgesamt die Ernte ausgefallen. Zu Beginn des Lockdowns hätten sich Kartoffeln sogar in die Toilettenpapier-Mehl-Hamsterkäufe eingereiht. „Aber das hat sich auch schon wieder gelegt.“ Der komplette Erdknollen-Markt sei gerade unter Druck, vor allem wegen des mangelnden Pommesabsatzes. „Der Markt muss sich erst noch finden.“

Von Andrea Posselt