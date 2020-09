Gifhorn

Gerettet: Auch in Zukunft wird’s in Gifhorns Torstraße Braut- und Abendmode geben, Irene Neumann bleibt mit ihrem Geschäft City Fashion da. Die Geschäftsfrau ist erleichtert. Möglich ist die Fortsetzung der Geschäftsgeschichte dank eines großzügigen Entgegenkommens ihres Vermieters.

Festliche Kleidung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Seit einem Vierteljahrhundert kleideten sich Gifhornerinnen und Gifhorner sowie Kunden aus der ganzen Region in ihrem Laden ein, wenn sie ein Ballkleid oder auch ein Brautkleid oder einen festlichen Anzug brauchten. Festliche Kleider für Mädchen, Anzüge für Jungen, und zu allem die passenden Accessoires sowie Schmuck gab es bei Irene Neumann. Die heute 56-Jährige arbeitet schon seit einem Viertel Jahrhundert in dem kleinen Geschäft, vor acht Jahren übernahm sie City Fashion von ihrer damaligen Chefin. Und dann kam Corona.

Am 16. März musste Irene Neumann ihr Geschäft schließen. Das Hilfspaket von Stadt und WiSta half, die größten Löcher zu stopfen, „für knapp vier Wochen konnte ich die Fixkosten decken“, berichtet die Einzelhändlerin. Und auch als sie am 20. April wieder öffnen durfte, war es schwierig, überhaupt wieder Umsatz zu machen. Wenn es überhaupt Feierlichkeiten gab, dann im Familienkreis und auch da nur in kleinem Rahmen. Ob Erstkommunion oder Konfirmation, Abi-Ball oder Schützen-Bälle, alle größeren Veranstaltungen waren wegen Corona abgesagt – damit fehlten Irene Neumann die Kunden. Anfang Mai berichtete sie der Aller-Zeitung schweren Herzens, dass ihr nichts anderes übrig bleibe, als notgedrungen aufzugeben, und startete den Schlussverkauf. „Bis Ende Oktober hätte ich noch gemacht, dann hätte ich schließen müssen“, sagt die Geschäftsinhaberin.

Dank des Angebots des Vermieters ist das Geschäft für das nächste Jahr gesichert

Und dann passierte das Wunder: „Mein Vermieter hat mir für ein Jahr ein Drittel der Miete erlassen“, ist Irene Neumann überglücklich. Damit kann sie sich über Wasser halten, ist sie überzeugt. „Das Angebot gilt zunächst für ein Jahr, und dann sehen wir weiter.“

Mittlerweile ließe sich auch wieder ein bisschen was machen: „Es dürfen ja wieder ein paar Feiern stattfinden“, erinnert Irene Neumann beispielsweise an Hochzeiten, die mit bis zu 50 Gästen gefeiert werden dürfen. Zurzeit finden auch nach und nach die Konfirmationen in den verschiedenen Kirchengemeinden im Landkreis statt, „die Leute kommen wieder und kaufen ein“, freut sich die Einzelhändlerin. Und so wird es zunächst bis auf weiteres auch künftig in Gifhorn bei City Fashion an der Torstraße festliche Garderobe für verschiedene Anlässe geben – wochentags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr.

Von Christina Rudert