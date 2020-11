Gifhorn

Ab Montag gilt der Teil-Lockdown, davon betroffen sind auch Restaurants. Die AZ hat bei einigen Betrieben nachgefragt, wie das letzte Wochenende vor der zunächst einmonatigen Schließung gelaufen ist und die Stimmung unter den Gästen war.

„Die Loyalität unserer Gäste ist ganz enorm, wir haben ein ganz treues Publikum“, sagt Jörg Zentgraf von Zentgraf&Hasenauer im Gifhorner Schloss. „Viele sind jetzt noch mal vorbei gekommen auf einen Kaffee, ein Eis oder um zu essen. Und um uns zu sagen, dass wir in dieser ganz harten Zeit durchhalten sollen. Das tut gut.“ Er ist sich sicher, dass das Wochenende ohne die Ankündigung des Lockdown ruhiger gewesen wäre, die Reservierungslage sei dadurch gestiegen.

„Unter-Menschen-sein wird fehlen“

„Es waren mehr als sonst“, berichtet auch Gasmend Adili, Inhaber des Restaurants Platon, dessen Kundschaft „zu 80 Prozent“ aus Stammgästen besteht, die den Betrieb nun „mit allen Mitteln unterstützen“. Denn: „Der Schaden durch den Lockdown ist riesig.“ Die Gäste hätten ihr Bedauern zum Ausdruck gebracht, dass „es so weit gekommen ist“. Es sei am Vorabend des Lockdown aber spürbar gewesen, wie sehr das Ausgehen und „unter-Menschen-sein“ den Leuten wieder fehlen werde: „Vor allem bei den Älteren. Die trauen sich bald gar nicht mehr raus.“ Adili hat in seiner Heimat Mazdeonien Krieg erlebt: „Aber das jetzt ist schlimmer. Im Krieg wusste man, es wird geschossen – jetzt weiß man gar nichts.“

Im Chinarestaurant Tang Dynasty gingen indes die Besucherzahlen am Wochenende zurück: „Tischreservierungen wurden abbestellt. Die Leute haben sich schon vor dem Lockdown zurückgezogen und sind den Regeln gefolgt“, sagt Inhaber Kam Kheong Mo, der dafür Verständnis hat, aber ebenso wie seine Kollegen hofft, dass „diese schlechten Zeiten bald vorbei gehen“. Im Tang Dynasty sei bereits alles vorbereitet für weitgehend kontaktlosen Außer-Haus-Verkauf, denn: „Wir müssen alle leben.“

„Ein Monat kann eine lange Zeit sein“

„Der Laden ist voll“, konnte Armin Schega-Emmerich vom Wochenende berichten. „Es ist schon so, dass die Menschen vorm Lockdown noch mal raus und auswärts Essen gehen wollten.“ Bei den Gesprächen beim Rausgehen, hätten viele betont, dass „sie immer gerne zu uns gekommen sind“ und ihrer Hoffnung Ausdruck gegeben, „dass man sich bald wieder sieht – ein Monat kann eine lange Zeit sein“.

Gemischte Gefühle herrschen vor

„Meine Stimmung ist ganz unten, weil wir es nicht geschafft haben, den zweiten Lockdown zu verhindern, obwohl wir uns an alles gehalten haben“, sagt Antonios Brachos, Inhaber von Bei Toni – La Cafeteria. Auch bei den Gästen würden gemischte Gefühle vorherrschen: „Und viele sind traurig, dass sie ab Montag nicht mehr ausgehen können.“ Mehr Besucher als sonst seien nicht gekommen, da die Kapazitäten ohnehin ausgereizt waren.

„Wir hatten sehr viel zu tun an allen drei Tagen. Vielleicht sogar etwas mehr als sonst“, sagt Luciano Papavero von La Piazza. Die Gäste seien locker drauf gewesen: „Sie haben gesagt: Schade, aber naja – es sind ja nur vier Wochen.“ Vielleicht ja auch, weil der Betrieb wieder seinen Außer-Haus-Verkauf startet.

