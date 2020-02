Lilli Marleen ist die beste Vorleserin im Kreis Gifhorn

Gifhorn

Beim Klassen- und Schulentscheid standen sie bereits auf dem Siegertreppchen: Am Montag traten die besten Vorleserinnen und Vorleser aus dem Landkreis Gifhorn im Lesesaal der Stadtbücherei gegeneinander an. Mit Eigen- und Fremdtexten galt es, die Jury unter Vorsitz von Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich zu überzeugen. Lilli Marleen Schmincke (IGS Gifhorn) hatte die Nase vor.

Elf Schulen dabei

„Insgesamt elf Schulen haben ihre Siegerinnen und Sieger in der sechsten Klassenstufe ermittelt“, weiß Bücherei-Leiterin Anne-Kathrin Bock, die den Regionalentscheid des inzwischen schon 61. Vorlesewettbewerbs mit ihrem Team vorbereitet hatte. Der Vorlesewettstreit – er wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet – ist einer der ältesten und größten Schülerwettbewerbe in Deutschland. Bei den 600 regionalen Entscheiden gingen auch dieses Mal bundesweit mehr als 7000 Schülerinnen und Schüler an den Start.

„Banditen-Papa“

„Mia und der weiße Löwe“, „Hugos geniale Welt“, „Banditen-Papa“ oder „Der Hobbit“: In der ersten Runde hatten die sieben Mädchen und vier Jungen drei Minuten Zeit, um der Jury eine Passage aus einem selbst gewählten Kinder- und Jugendbuches vorzutragen. Dann musste der zweite Teil bewältigt werden: Ein Fremdtext aus dem Buch „Die beste Bahn meines Lebens“ von Anne Becker wurde jeweils zwei Minuten lang von den kleinen Vorleserinnen und Vorlesern präsentiert.

Lesetechnik

Lesetechnik und Interpretation des vorgetragenen Textes: Bürgermeister Matthias Nerlich, Kultur-Fachbereichsleiter Dr. Klaus Meister, Kulturvereinsvorsitzende Britta Scheller, Nathalie Blenn (Buchhandlung Nolte) und Inga Tröger (Buchhandlung Dänzer) hatten als Jurymitglieder keine leichte Aufgabe. Gemeinsam vergaben sie im Anschluss auf ihren Wertungszetteln die begehrten Punkte.

Bezirksentscheid

Nach fast zwei Stunden war der Regionalwettstreit des Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels gelaufen: Lilli Marleen Schmincke von der IGS Gifhorn landete auf dem ersten Platz, der zweite Platz ging an Ida Jassmann vom Gymnasium aus Hankensbüttel.

Finale in Berlin

„Der Siegerin vertritt den Landkreis Gifhorn demnächst beim Bezirksentscheid – ein Austragungsort für diesen Wettbewerb steht jedoch noch nicht fest“, so Bücherei-Chefin Anne-Kathrin Bock. Termin und Austragungsort für das Bundesfinale gibt es hingegen schon: Es findet am 24. Juni in Berlin statt.

Von Uwe Stadtlich