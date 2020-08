Gifhorn

Familienbegleiter machen vor allem eins: Sie machen Mut. Im Alltag bringen sie Familien Entlastung, geben Halt und haben immer ein offenes Ohr. Auch wenn die Arbeit ehrenamtlich ist, werden finanzielle Mittel benötigt. Zum Projektstart von „Zeit für Kinder“ erhielt das DRK Gifhorn eine Spende von 25 000 Euro von der Volksbank Brawo.

Mitunter stürzt auf eine Familie so viel ein, dass sie nicht alles allein bewerkstelligen kann. Darunter leiden Kinder häufig besonders stark. „In derartig schwierigen Alltagssituationen zeigt sich in ganz vielen Familien, dass einfach keine ausreichenden Entlastungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, um einen klaren Kopf zu bekommen“, erläutert Karin Single, Fachbereichsleiterin Kinder Jugend und Familie beim DRK-Kreisverband. Gemeinsam mit der Freiwilligenagentur der Diakonie will sie das Projekt Familienbegleiter starten, die Spende – Erlös des Walk4Help – ist willkommene Anschubfinanzierung.

Darum unterstützt die Volksbank Brawo das Projekt

„Wir unterstützen dieses Projekt, weil es für uns wichtig ist, Eltern in schwierigen Phasen zu helfen und Kindern neue Perspektiven aufzuzeigen“, erklärt Thomas Fast, Direktionsleiter der Volksbank und Botschafter des Kindernetzwerkes United Kids Foundations. Das Geld stammt aus der Spendensumme des Walk4Help voriges Jahr in Braunschweig.

Die ehrenamtlichen Familienbegleiter werden in Kleingruppen zu Themen wie Aufsichtspflicht, Kindeswohl, Aufgaben, Rechte und Pflichten, Abgrenzung und Ressourcen geschult. Die von der Volksbank überreichte Spendensumme wird zum größten Teil für diese vorbereitenden Maßnahmen eingesetzt. Für den Aufbau des Portals für Familienbegleiter werden noch ehrenamtliche Männer und Frauen gesucht. „Wer Lust hat, sich zu engagieren, und wem die Arbeit mit Familien Freude macht, kann sich melden“, so Karin Single.

Der Einsatz der Familienbegleiter soll negative Folgen einer Überlastung verhindern

Bei dem Projekt „Zeit für Kinder“ geht es nicht um Familien, die professionelle Hilfen benötigen. Die Familienbegleiter sollen vielmehr präventiv wirken. Sie sollen Familien stärken und ihre Kinder motivieren, damit es erst gar nicht zu negativen Folgen durch Überlastung kommt. Für die Familienbegleiter geht’s zum Beispiel um einen Besuch auf dem Kinderspielplatz, im Schwimmbad, in der Bücherei oder um eine Stunde Vorlesen. So können die Eltern mal durchatmen, weil sie wissen, ihre Kinder sind in der Zeit gut aufgehoben. „Vermittelt werden sollen Personen, die zueinander passen und sich auf Augenhöhe begegnen“, erklärt Karin Single.

Kontakte und Infos zum Walk4Help Kontakt für interessierte Ehrenamtliche: Freiwilligenzentrum, Tel. (01 51) 46 68 69 75, E-Mail: freiwilligen-zentrum@dachstiftung-diakonie.de. Kontakt für interessierte Familien: Familienbüro, Tel. (0 53 71) 80 44 40, E-Mail: familienbuero@drk-gifhorn.de. Walk4Help: Der Walk4Help war eine riesige Spendenaktion gegen Kinderarmut in der Region Braunschweig-Wolfsburg. Ende Mai 2019 kamen dabei mehr als 1,1 Millionen Euro an Spenden zusammen. Sie unterstützen rund 20 soziale Projekte in Braunschweig, Gifhorn, Peine, Salzgitter und Wolfsburg mit dem Ziel, die Auswirkungen der Kinderarmut zu mildern und die Lebensumstände der Kinder und Jugendlichen zu verbessern.

Ein Familienbegleiter ist nur so lange mit der Familie und dem Kind verbunden, wie beide Seiten das für sinnvoll erachten. Nach einer ersten Kennenlernphase schließen Familie und Familienbegleiter eine schriftliche Vereinbarung über die Inhalte der Familienpatenschaft. Die Koordination und Organisation übernehmen hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DRK. Ziel ist eine Vernetzung und enge Kooperation mit anderen sozialen Einrichtungen wie dem Kinderfonds der Stadt Gifhorn, der Kinderinitiative des Landkreises Gifhorn oder des Hospizvereins sowie mit Kindertagesstätten und Schulen im Landkreis Gifhorn.

