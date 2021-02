Gifhorn: Volksbank BraWo unterstützt Digitales Schülerpaket mit 1000 Euro

Gifhorn

Die aktuelle Situation mit vorübergehenden Schulschließungen und Homeschooling aufgrund der Corona-Pandemie ist besonders für junge Menschen zum Teil eine große Belastung. Denn nicht alle Familien haben die finanziellen Möglichkeiten, die benötigte Hardware für den Unterricht zu Hause am Computer zu gewährleisten. Um Schülerinnen und Schüler die dringend benötigten Geräte zur Verfügung zu stellen, hat die Stiftung „Zeit stiften“ zu Spenden für ein „Digitales Schülerpaket“ aufgerufen. Die Volksbank BraWo unterstützt dies mit 1 000 Euro.

„Bildung ist für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen von elementarer Bedeutung“

Thomas Fast, Leiter der Direktion Gifhorn der Volksbank BraWo, übergab die Spende jetzt an Detlef Tanke, Vorsitzender der Stiftung. „Bildung ist für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen von elementarer Bedeutung. Diese jederzeit jedem Kind zu ermöglichen ist uns eine Herzensangelegenheit und eine Pflicht als regionale Bank. Mit unserer Spende an die Stiftung ,Zeit stiften’ freuen wir uns, einen kleinen Beitrag dazu beitragen zu können, den Schülerinnen und Schülern das Lernen zu Hause zu ermöglichen“, erklärte Thomas Fast bei der symbolischen Spendenübergabe.

Und so funktioniert das Digitale Schülerpaket: Über die Kirchengemeinden erfährt die Stiftung, wer einen Laptop oder ein Tablet benötigt. Die betreffenden Schulen definieren, was genau in der jeweiligen Klasse benötigt wird. Mit Hilfe von Spendengeldern erwirbt die Stiftung die Hardware und stellt sie über die Schule den Schülern zur Verfügung. Wird das Gerät später nicht mehr benötigt, kommt es zurück in den Pool.

Die Stiftung will nicht dabei zusehen, wie Kinder und Jugendliche den Anschluss verlieren

„Wir sehen uns hier in einer guten Tradition der Kirchen, da zu helfen, wo es nötig ist: Vorreiter sein und nicht dabei zusehen, wie Kinder und Jugendliche den Anschluss verlieren. Dazu sind sie uns zu wertvoll“, erklärt Tanke den Gedanken hinter der Stiftung.

Von der AZ-Redaktion