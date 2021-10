Gifhorn

Das Detail des Musters ist Bewegung heißt im englischen Original in der Allemande von Caroline Shaw: „The detail of the pattern is movement“. Daher rührt der Titel des besonderen Konzertabends, den das Gifhorner Publikum in der St. Nicolai Kirche jetzt erleben durfte.

Das Voktett Hannover und die Cellistin Laura Moinian wagen mit dem Programm „Pattern in Movement“ nicht allein die Verbindung von Vokalmusik und Cello, mutig kombinieren die Musikerinnen und Musiker zeitgenössische Musik mit Werken von Johann Sebastian Bach. Die Bewegung und Wiederholung von musikalischen Mustern kennzeichnen gleich zu Beginn den Abend.

Gelungene Kombination: Das Voktett Hannover und Cellistin Laura Moinian verknüpften bei „Pattern in Movement“ Zeitgenössisches mit Werken von Johann Sebastian Bach. Quelle: Lea Behrens

Mit Svyati des Briten John Taverner erklingen magische Klangwelten. Die Komposition verarbeitet traditionelle Melodiefloskeln der russisch-orthodoxen Kirche mit dem Chorklang und dem Cello. Während die acht Sängerinnen und Sänger im Altarraum stehen, erklingt bei diesem Werk die Cellomusik aus dem hinteren Teil des Gotteshauses. Das elegische An- und Abschwellen der Musik nimmt die Allemande aus der „Partita for 8 voices“ der jungen Komponistin Caroline Shaw auf.

Das übergangslose Gleiten von gesprochenem Wort zum Gesang gelingt in perfekter Abstimmung. Da wird geflüstert, gesummt, gebrummt und gesungen. Die Vielgestaltigkeit der facettenreichen Stimmen fesselt das Publikum. Das Gegeneinander der Stimmen findet oszillierend zu einem beeindruckenden Zusammenklang. Empfindsam verweht der Schlussakkord von Shaws Sarabande.

Das macht das Zusammenspiel des Voktetts Hannover aus

Die individuellen Stimmen des Ensembles setzen differenziert die Atmosphäre der wenig bekannten Werke von Shaw wie von Anna Clynes (Pocket Bock LXV und VIII) zu einem exklusiven Klangerlebnis um. Worte, Laute und Rhythmus verschmelzen in St. Nicolai zu einer großartigen Einheit. Kontrast und Ergänzung zugleich bilden Bachs Allemande und Sarabande aus der Suite Nr. 5 für Violoncello.

So reagierte das Publikum auf die Leistung der Musiker

Laura Moinian überzeugt mit ihrem engagierten und prononcierten Spiel. Doch auch bei Johann Sebastian Bach finden Violoncello und Stimmen einfühlsam zusammen. Fasziniert lauschen die Zuhörerinnen und Zuhörer der Aria aus der Orchestersuite Nr. 3 des Komponisten. Den stimmgewaltigen Abschluss macht Knut Nystedts Stabat Mater, bei dem das Können des Voktetts und das virtuose Spiel von Moinian dramatisch dem Schmerz der Mutter Jesu Ausdruck verleihen. Nach einem Wiegenlied als Zugabe dankt das Publikum mit langanhaltendem herzlichem Applaus für ein Konzert abseits der landläufigen Hörgewohnheiten.

Von Dr. Elga Eberhardt