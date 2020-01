550 Bonhoeffer-Schüler sind bei Turnier dabei

Gifhorn

Völkerball und Fußball statt Chemie, Erdkunde und Deutsch: Mannschaftssport stand am Donnerstag für mehr als 550 Schülerinnen und Schüler der Gifhorner Dietrich-Bonheoffer-Realschule (DBRS) auf dem Stundenplan. Das Turnier wurde in drei Hallen im Stadtgebiet ausgetragen.

Tradition

„Die Veranstaltung hat inzwischen Tradition und kommt prima an“, freut sich DBRS-Sportkoordinator Andreas Hackel. Die Großturnhalle des Sportzentrums Süd, die Sporthalle Flutmulde und die Halle an der Adam-Riese-Schule: An gleich drei Austragungsorten hatte das Organisationsteam – Hackel wurde von den Lehrkräften Claudia Neumann, Jennifer Schumacher, Igor Scherer und Dustin Hoffmann tatkräftig unterstützt – von 8 bis 13 Uhr jede Menge zu tun. „Alle 40 Kolleginnen und Kollegen sind beim Mannschaftssporttag eingebunden“, so Hackel.

Start vor 20 Jahren

Was vor 20 Jahren als reines Fußballturnier seinen Anfang genommen hat, ist inzwischen zu einem Völkerball- und Fußball-Turnier geworden. „ Völkerball garantiert jede Menge Spaß und bezieht alle Schülerinnen und Schüler mit ein“, nennt Andreas Hackel den Grund. Durch die Umstrukturierung sei es gelungen, alle Jahrgänge einzubinden: die fünften und sechsten Klassen in der Sporthalle der Adam-Riese-Schule, die siebten und achten Klassen in der Flutmulde und die neunten und zehnten Klassen im Sportzentrum Süd.

Zur Galerie Der Spaß stand im Vordergrund: 550 Schülerinnen und Schüler beteiligten sich am Donnerstag am Mannschaftssport-Tag der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule. Der Wettkampf fand in drei Sporthallen in Gifhorn statt.

Schiri im Einsatz

Beim Fußball habe die Turnierleitung großen Wert darauf gelegt, dass „gemischte Teams“ an den Start gehen. „Jungen und Mädchen kämpfen in einer Mannschaft gemeinsam um Punkte und Tore“, erläutert der Sport-Koordinator der DBRS. Damit beim Kicker-Spaß auch das Regelwerk eingehalten wird, unterstützte ein ausgebildeter Schiri das Organisationsteam: Onur Ceylan (19), ehemaliger DBRS-Schüler und beim MTV Isenbüttel aktiv, pfiff in der Halle des Sportzentrums Süd die Begegnungen.

Vorbereitungen

Nach dem Turnier ist vor dem Turnier: Hackel hat inzwischen damit begonnen, den Mannschaftssporttag 2021 vorzubereiten und in Absprache mit der Stadt Hallenzeiten für den Wettkampf – er findet immer am letzten Schultag vor den Zeugnisferien statt – zu blocken. Zudem ist die Vorbereitung für den Sportabzeichentag der Bonheoffer-Schule im Mai angelaufen. Der große DBRS-Sponsorenlauf steigt im Herbst.

Von Uwe Stadtlich