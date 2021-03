Gifhorn: Vier neue Corona-Fälle in Alten- und Pflegeheimen

Landkreis Gifhorn

Das Landesgesundheitsamt meldet acht Corona-Neuinfektionen aus dem Landkreis Gifhorn, nach Auskunft des Landkreises sind vier Personen betroffen, die in Alten- und Pflegeheimen wohnen. Innerhalb der vergangenen sieben Tage wurden 83 Neuinfektionen aus dem Landkreis gemeldet, die maßgebliche 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 47,0.

Das Wohnheim Haus Niedersachsen in Emmen ist auch betroffen

Die aktuelle Lage in den Alten- und Pflegeheimen: Es gibt elf aktive Corona-Fälle, darunter die vier Neuinfektionen. Betroffen sind laut Landkreis das Christinenstift, das Heinrich-Warnecke-Haus in Wittingen, das Haus Empatica in Osloß, das Wohnheim Haus Niedersachsen in Emmen sowie die Seniorenresidenz in Meine.

Laut DIVI-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts werden zwei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation des Gifhorner Helios-Klinikums behandelt, beide werden invasiv beatmet.

Lesen Sie auch:

Von der AZ-Redaktion