Die Zahlen sind durchaus erfreulich: Vier flügge Storchenjunge gab’s im Gifhorner Stadtgebiet. Weißstorch-Betreuer Hans-Jürgen Behrmann sieht die Zugvögel trotz mancher Unglücksfälle im Aufwind. 58 Nestern entflogen im Kreisgebiet 86 Junge – so steht’s im Jahresbericht 2020.

Ein tragischer Brutverlauf wurde in jedoch Gifhorn am Lehmweg beobachtet. 17 Tage alt war der Nachwuchs als sie ein Elternteil verloren. Das Storchenmännchen wurde tot auf einem Acker nahe Ilkerbruch gefunden. Die alleinerziehende Mutter zog die beiden Nachkommen groß, doch riss die Pechsträhne nicht ab. Ein Junges erlitt eine Kopfverletzung und wurde daraufhin in Leiferde und später in der Tierärztlichen Hochschule Hannover näher untersucht. Das Junge war sowohl blind als auch taub, es musste eingeschläfert werden. Sein Nestmitbewohner wurde flügge, so Behrmann.

Der fünfte Wechsel in sechs Jahren

Der fünfte Wechsel in sechs Jahren erfolgte in Gifhorn-Winkel. Da das letztjährige Männchen nach Wasbüttel abwanderte, blieb das Weibchen zunächst allein. Dann entschied sich ein dreijähriger Storch, der zuvor mehrere Tage in Isenbüttel Stellung bezog, den freien Platz an ihrer Seite anzunehmen. Per Webcam war zu verfolgen, wie von den drei geschlüpften Jungen zwei flügge wurden.

Männchen „Georg“ musste lange warten

Lange warten musste das Männchen „Georg“ in Gifhorn-Kästorf. Nach zwei gemeinsamen Wochen mit dem Weibchen in Wesendorf verschlug es ihn nach Kästorf, wo schließlich doch noch eine Storchendame eintraf. Zusammen zogen sie zwei Junge groß, wovon eines flügge wurde.

