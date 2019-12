Vier Termine für verkaufsoffene Sonntage

Gifhorn

Verkaufsoffene Sonntage sind auch in Gifhorn ein wichtiges Marketing-Instrument, um Kundinnen und Kunden in die Innenstadt zu locken. Gifhorns City-Gemeinschaft (CGG) will darauf nicht verzichten und plant darum 2020 erneut mit vier Terminen.

Terminvorschläge

„Wir haben unseren Mitgliedern auf der Hauptversammlung die Terminvorschläge unterbreitet“, sagt Hayo Galipp-Le Hanne, stellvertretender Chef der City-Gemeinschaft. An vier Sonntagen sollen im kommenden Jahr die Läden öffnen – jeweils von 13 bis 18 Uhr. „Es handelt sich um Planungen – alles vorbehaltlich einer Genehmigung durch die Ordnungsbehörde“, weiß Galipp-Le Hanne, dass verkaufsoffene Sonntage in Niedersachsen durch das neue Ladenöffnungsgesetz – der Landtag hat es im Mai verabschiedet – einige Genehmigungshürden zu nehmen haben.

Keine Ausweitung

Künftig sollen pro Gemeinde vier Sonntagsöffnungen im Jahr zugelassen werden, die mit einem besonderen Anlass oder öffentlichem Interesse an der Belebung der Gemeinde begründet werden müssen. Die Gemeinden können zudem für zwei weitere Sonntage in verschiedenen Ortsbereichen Zulassungen erteilen. Eine Ausweitung des bisherigen Angebots der verkaufsoffenen Sonntage in Gifhorn sei jedoch nicht geplant, hatte CGG-Chef Udo von Ey bereits im Spätsommer gegenüber der AZ versichert.

Schöne Events

„Schöne Events werden an den vier Terminen stattfinden“, verspricht der stellvertretende CGG-Chef. Details verriet er jedoch noch nicht. Die geplanten Termine für Gifhorns verkaufsoffene Sonntag sind der 29. März, der 3. Mai, der 4. Oktober und der 8. November.

Von Uwe Stadtlich