Die Gifhorner müssen deutlich länger als geplant mit der jetzigen Verkehrsführung an der Katzenberg-Baustelle klar kommen. Der Untergrund des Calberlaher Damms hatte böse Überraschungen parat gehalten. Die endgültige Asphaltschicht kann deshalb nicht wie geplant in den Herbstferien aufgebracht werden, sondern erst in den Osterferien.

Wer täglich an den Bauarbeiten vorbei fährt, hat in letzter Zeit nicht viel Fortschritt gesehen. Immer noch wühlen Bagger dort, wo bis vor einigen Wochen die Fahrspur stadtauswärts war. Zurzeit ist die Grube im südlichen Abschnitt so tief, dass Leitungen zu sehen sind. Und Leitungen – das ist das Stichwort: Es gibt dort derer viele. Wasser, Abwasser, Strom, Gas, Telekommunikation samt Hausanschlüssen. Da gibt es viel zu fummeln für die Spezialisten, und das dauert. „Das sieht halt keiner“, sagt einer der Männer in orange.

Mehr noch: „Im Rahmen von Suchschachtungen hatte sich herausgestellt, dass eine Verlegung der Versorgungsleitungen in die Nebenanlagen entgegen den ursprünglichen Planungen technisch nicht machbar ist“, sagt Annette Siemer, Sprecherin der Stadt Gifhorn. Das hat folgenschwere Konsequenzen für den Bauablauf.

Die neuen Leitungen müssen stattdessen streckenweise im Bereich der Fahrbahn verlegt werden, was deren Ausbau verzögert. Ursprünglich hatte die Stadt nämlich vorgehabt, erst die Fahrbahn zu erledigen und dann die Versorgungsleitungen unter den Geh- und Radweg zu verlegen. Das kann sie nun knicken.

Und die vielen Leitungen mit den Hausanschlüssen zu verknüpfen ist zeitaufwändig. Erst Ende Oktober rechnet die Stadt damit, mit dem Fahrbahnaufbau beschäftigt zu sein. Siemer: „Aufgrund der oben genannten Veränderungen im Bauablauf können die Asphaltdeckenarbeiten nicht mehr in den Herbstferien stattfinden.“ Plan B sieht vor, die Fahrbahn-Tragschicht bis Anfang Dezember einzubauen. Die endgültige Deckschicht im Dezember mit Markierung aufzubringen mache wegen der Witterung nicht viel Sinn. „Zu große bauliche Risiken“, winkt Siemer ab.

Deshalb werden sich die Bauarbeiter dann zunächst mit den Nebenanlagen, also Geh- und Radweg befassen. Die Deckschicht samt Markierung soll in den Osterferien 2021 drauf kommen.

Folge für den Verkehr: „Die jetzige Verkehrsführung wird mindestens bis zum Ende des Jahres beibehalten.“ Je nachdem, wie weit die Bauarbeiter mit den Nebenanlagen kommen, werde die Stadt in Absprache mit VLG und Polizei eine mögliche Freigabe weiterer Verkehrsrichtungen prüfen.

So läuft der Verkehr am Katzenberg Noch bis Ende des Jahres müssen die Gifhorner mit der jetzigen Verkehrsführung an der Katzenberg-Baustelle klar kommen. So läuft der Verkehr: Motorräder, Autos, Busse und Lastwagen können den Bereich nur auf dem Calberlaher Damm Richtung stadteinwärts befahren. Für die Gegenrichtung gibt es eine Umleitung über Dannenbütteler Weg, Blumenstraße und Pommernring. Lehmweg und Bergstraße sind Sackgassen. Radfahrer können die Baustelle in beiden Richtungen auf dem neuen Radweg am östlichen Rand des Calberlaher Damms passieren, an einigen Engstellen sollen sie absteigen und schieben. Fußgänger können ebenfalls diesen Weg nutzen. Für sie gibt es aktuell Verbindungen auch zum Lehmweg und über provisorische Streifen durch die Baustelle auf die Bergstraße und einen Abschnitt des westlichen Randes des Calberlaher Damms.

Wenig tröstlich für die Verkehrsteilnehmer: Der Termin für die Gesamtfertigstellung – inklusive den Grünanlagen – wird wohl eingehalten. Denn der war von vornherein für Frühjahr 2021 vorgesehen.

Von Dirk Reitmeister