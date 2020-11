Gifhorn

Mitten im Weihnachtsgeschäft trifft die Verlängerung und Verschärfung der Corona-Lockdown-Maßnahmen auch den Einzelhandel. Trotzdem findet Udo von Ey, Chef der City-Gemeinschaft (CGG), lobende Worte für die Kundschaft: „Die Gifhorner stehen zu ihrer Stadt.“

Die von den Länderchefs am Montag in einer Telefonschalte vorgeschlagenen Maßnahmen sind für den Unternehmer – er betreibt das Schütte-Kaufhaus – in der jetzigen Situation „alternativlos“. „Natürlich hätte ich mir auch gewünscht, dass die bisherigen Vorgaben zu einer deutlichen Minimierung der Ansteckungszahlen geführt hätten“, so der CGG-Vorsitzende. Stattdessen sei jedoch nur eine „Seitwärtsbewegung“ erreicht worden. „Damit müssen wir umgehen“, erachtet Udo von Ey die Corona-Spielregeln als notwendig und sinnvoll.

Gastronomie: „Nicht verständlich, dass alle schließen müssen“ „Die Wirte sind enttäuscht. Sie haben alles getan, um die Hygieneregeln einzuhalten und es sind kaum Verstöße festgestellt worden“, gibt Albert Harder, Geschäftsführer des Dehoga-Kreisverbands die Stimmung im hiesigen Gastgewerbe zum neuerlichen Lockdown wieder. „Es ist nicht verständlich, dass alle Betriebe schließen müssen.“ Wie überall gebe es auch in der Gastronomie „schwarze Schafe“, diese hätten nach Einzelfall-Entscheidung geschlossen werden können. „Und warum ist der Profifußball weiter gelaufen? Da werden auch Hygienerichtlinien eingehalten“, dreht Harder den Spieß um. In der Gastronomie seien vor dem Lockdown akkurat Listen geführt worden, um Kontaktketten verfolgen zu können: „Im Privaten gibt es keine Listen.“ Es sei investiert worden, um die Betriebe coronafest zu machen: „Aber durch die Schließungen wurden aus diesen Kosten Unkosten.“ Harder fürchtet, dass nach aktueller Lage viele Wirte jetzt sagen, „wir machen in diesem Jahr gar nicht mehr auf“ – wegen zu vieler Unwägbarkeiten und immer neuer Ausführungsbestimmungen. „Es ist eine richtig schwierige Situation.“ Aber es gebe Bereiche, die noch härter betroffen wären: „Die Wirte konnten wenigstens zwischendurch aufmachen. Für die Schausteller gab’s im Sommer keine Feste und jetzt gibt’s keine Märkte“, sagt Harder. jr

„Gemeinsam müssen wir da durch“

„Wir müssen uns jedoch immer vor Augen halten, dass wir im Gegensatz zu anderen Ländern lediglich einen Lockdown light haben“, so von Ey. Natürlich fehle die Gastronomie, doch Wochenmarkt, Geschäfte und auch Schulen seien offen. „Gemeinsam müssen wir da durch“, appelliert Udo von Ey an die Gifhornerinnen und Gifhorner. Diese hätten in den vergangenen Wochen gezeigt, „dass sie zu ihrer Stadt stehen und den Handel unterstützen“. Die hervorragend angenommene Gutschein-Aktion nennt er dabei als Beispiel.

Gezielte und hochpreisigere Einkäufe

„Natürlich hat die Kundenfrequenz abgenommen, aber die Menschen kaufen gezielter und hochpreisiger“, hat der Schütte-Chef in seinem eigenen Laden festgestellt. Weihnachtsdeko und Gesellschaftsspiele seien gefragt: „Die Leute machen es sich daheim gemütlich und geben mehr für Freizeitgestaltung und das eigene Heim aus.“

Die Folgen für Stadthalle und Allerwelle Die Verlängerung des Lockdowns hat Konsequenzen für Freizeitangebote. Welche, erfragte die AZ bei Stadthallen-Geschäftsführerin Dagmar Marcks-Lübberink und Walter Lippe, Mit-Geschäftsführer der Parkraum- und Schwimmbadgesellschaft, die Gifhorns Allerwelle betreibt. Dagmar Marcks-Lübberink sieht schwarz für die Veranstaltungen im Dezember. „Ich gehe davon aus, dass wir keine Veranstaltungen anbieten können.“ Vielleicht nicht einmal das Silvester-Kabarett mit Matthias Brodowy. Endgültig steht das noch nicht fest, die Stadthalle werde erst auf die schriftliche Verordnung des Landes Niedersachsen warten, bevor sie Absagen verteilt. „Es war für mich schon Ende Oktober klar, dass wir dieses Jahr nicht mehr aufmachen werden“, sagt Walter Lippe. Die Allerwelle schließt das Corona-Jahr 2020 mit 112 000 Besuchern ab. „Im Verhältnis zu sonst 240 000 bis 250 000 ist das natürlich traurig.“ Lippe hofft, dass die Allerwelle Anfang des neuen Jahres wieder öffnen kann und die Stadt zum Haushaltsausgleich etwas aus den Corona-Hilfsfonds bekommt.rtm

Drastische Einbrüche wie in den Großstädten erlebe Gifhorn nicht. „Wir haben ein breites Angebot und sind gut aufgestellt“, ist Udo von Ey optimistisch, dass es den meisten Firmen gelingen wird, gut durch die Pandemie zu kommen.

Von Uwe Stadtlich