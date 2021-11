Gifhorn

Langsam will es wieder werden – Weihnacht! Da gehört ein Adventskalender dazu wie Schnee und Lametta. Und mit dem AZ-Adventskalender, den man ab dem 11. November exklusiv in der AZ-Geschäftsstelle bekommt, tut man auch noch etwas Gutes: „Denn der Verkaufserlös geht komplett an unsere Aktion Helfen vor Ort“, sagt Verkaufsleiter Florian Schernich.

Seine erfolgreiche Premiere feierte der Kalender, der gefüllt ist mit Fair-Trade-zertifizierter Schokolade, im vergangenen Jahr: „Die Auflage von 500 Stück war sensationell schnell ausverkauft“, so Schernich, der sich freut, mit der Gifhorner Wohnungsbau-Genossenschaft (GWG) in diesem Jahr einen neuen Hauptsponsor gefunden zu haben, der die Kalender-Aktion „vollumfänglich unterstützt“

Neuauflage für die gute Sache

„Seit es Helfen vor Ort gibt, ist es uns eine Herzensangelegenheit, dabei mit zu helfen“, erklärte GWG-Geschäftsführer Andreas Otto bei der Präsentation der Neuauflage für die gute Sache. Die besteht für Otto auch darin, Gewinne für beliebte AZ-Tombola für Helfen vor Ort in der Vorweihnachtszeit zur Verfügung zu stellen. „Wir möchten einen Beitrag dazu leisten, Menschen in dieser Stadt ein Weihnachtsfest möglich zu machen, das ohne die Aktion so nicht denkbar wäre.“

Neben der GWG unterstützen 23 weitere lokale Firmen die Kalender-Aktion: „Auf der Rückseite jedes Türchens steht ein Adventsgruß“, so Schernich, der auch davon berichten kann, dass 2020 auch viele mittelständische Unternehmer AZ-Kalender eingekauft hätten für ihre Mitarbeiter. Eine durchaus erschwingliche gute Tat, die Freude bereitet, bei einem Preis von vier Euro pro Kalender, den auf der Vorderseite eine winterliche Ansicht des Mühlenmuseums mit Mühlensee ziert.

Auch 2021 gibt es nur 500 Stück. Geöffnet ist die AZ-Geschäftsstelle montags bis freitags von 10 bis 13 sowie 13.30 bis 16 Uhr. Und weil der Verkaufsstart für den AZ-Adventskalender auch den Startschuss für den Verkauf der Lose für die AZ-Tombola markiert – die am 14. Dezember ab 18 Uhr live, virtuell und digital stattfindet – kann ein Besuch dort in den nächsten Tagen in vielerlei Hinsicht gewinnbringend sein.

