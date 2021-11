Gifhorn

Die vierte Coronawelle ist da und macht auch vor Gifhorn nicht halt. Der Kreis liegt am Donnerstag mit einem Inzidenzwert von 139,4 in Niedersachsen ganz weit vorn. Trotzdem soll’s am 7. November einen Verkaufsoffenen Sonntag in Verbindung mit einem Food-Truck-Festival geben. Inzwischen gibt’s Kritik – und die Warnung vor einem hohen Ansteckungsrisiko. Die City-Gemeinschaft steht zu dem Event. Sie verweist auf ein Hygienekonzept.

„Ich halte von dieser Veranstaltung zum jetzigen Zeitpunkt absolut gar nichts“, bezieht Mediziner Jörg Dreyer deutlich Position – und warnt vor vielen Neuinfektionen. Dreyer – er hat bis Mitte September als Leitender Impfarzt die Verantwortung für das Impfzentrum in der Stadthalle getragen – hält Gifhorns Verkaufsoffenen Sonntag zum jetzigen Zeitpunkt für unangebracht und nicht verantwortbar.

Zahlen werden nach oben gehen

Hunderte von Menschen seien bei dieser Veranstaltung in der Fußgängerzone ohne Mund- und Nasenschutz dicht beieinander. „Das wird die Infektionszahlen im Kreis weiter nach oben treiben“, ist sich Dreyer sicher. Die Schließung der Impfzentren vor wenigen Wochen und die nun von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geforderte Wiedereröffnung der Zentren kommentiert er ebenfalls kritisch: „Das Ganze kommt ein wenig zu spät.“ Was gerade passiere, sei doch vorhersehbar gewesen, so Dreyer. Er plädiert dafür, dass alle Zweitgeimpften eine dritte Impfung bekommen. „Weil es genau diejenigen sind, die jetzt die Infektionszahlen hochschnellen lassen – es sind leider nicht nur die bislang Ungeimpften“, verweist der Arzt auf die Problematik des abnehmenden Impfschutzes.

„Ein falsches Signal“

„Darum ist der Verkaufsoffene Sonntag zum jetzigen Zeitpunkt falsch“, berichtet Jörg Dreyer von Gesprächen mit Virologen, die er kürzlich geführt habe. „Die vierte Welle wird schlimmer sein, als das bisher Erlebte“, steht für den Mediziner fest. Auch seien die Menschen angesichts der von Spahn für den 25. November angekündigten Beendigung der „epidemischen Lage“ nachlässiger geworden. Auch darum gebe es ein erhöhtes Infektionsrisiko – insbesondere bei Großveranstaltungen.

Zurück in die Normalität

„Wir wollen in die Normalität zurück – aber achtsam“, verweist Udo von Ey, Chef der City-Gemeinschaft Gifhorn (CGG), auf ein Hygienekonzept. Es mache die Gesamtveranstaltung möglich. „Eine rappelvolle Innenstadt erwartet ich nicht, Gedränge wird es in der Fußgängerzone nicht geben“, sieht von Ey keine großen Risiken. „Zumal die Veranstaltung unter freiem Himmel stattfindet und in den teilnehmenden Geschäften medizinischer Mund- und Nasenschutz getragen werden muss“, geht von Ey auf die Spielregeln ein.

Streetfood-Festival und Verkaufsoffener Sonntag: Das Event soll trotz hoher Corona-Zahlen stattfinden. Es gibt ein mit den Behörden abgestimmtes Hygiene-Konzept. Quelle: Sebastian Preuß/Archiv

„Wir machen etwas für die Innenstadt, das ist ein wichtiges Signal für Gifhorn“, verteidigt er den Verkaufsoffenen Sonntag und das Streetfood-Festival, das bereits am Freitag startet. „Wieder zurück ins normale Leben – dazu gehört auch der Verkaufsoffene Sonntag“, so Udo von Ey. Wenn man ihn verbietet würde, dürfte es auch keinen Wochenmarkt mehr in Gifhorns Fußgängerzone geben.

Sicherheitsabstand

Große Menschenansammlung würde es an den elf Street-Food-Wagen ebenfalls nicht geben, so von Ey. „Wir stellen die Trucks und Stände mit ausreichend Abstand auf“, versichert der CGG-Chef. Laut Food-Festival-Organisator Lukas Bock ist das Street Food Festival für alle frei zugänglich. Der Mindestabstand von 1,5 Meter ist einzuhalten. Falls das nicht möglich ist, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Udo von Ey ist zuversichtlich, dass die geltenden Corona-Vorgaben, die mit den Behörden abgestimmt sind, eingehalten werden: „Die Leute sind vernünftig, das haben die letzten Wochen und Monate gezeigt.“ „Trotzdem wäre es toll, wenn sich noch mehr Menschen impfen lassen würden“, appelliert Gifhorns CGG-Vorsitzender.

Von Uwe Stadtlich