Gifhorn

Zum Programm des Altstattfestes gehörte außer dem Riesenrad auf dem Schillerplatz und den drei Konzertabenden von Donnerstag bis Samstag ein verkaufsoffener Sonntag. Hauptattraktion war dabei wieder einmal eine „Oldtimer-Meile“. Nur ein kleines bisschen zu leiden hatte das Event unter dem wechselhaften Wetter.

„Es hätte schlimmer kommen können, wir haben noch Glück gehabt“, konstatiert Udo von Ey, Vorsitzender der City-Gemeinschaft Gifhorn – vormittags hatte es noch Bindfäden geregnet, wohingegen am Nachmittag vorübergehend die Sonne durchkam. „Eigentlich sehr positiv überrascht“ war von Ey infolge dessen auch von der Besucherresonanz: „Es war viel los in der Stadt. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Das war wieder eine gute Werbung für Gifhorn.“

Zur Galerie Rund 60 historische Fahrzeuge konnten in der Fußgängerzone bewundert werden.

Tüte mit regionalen Produkten zum Dank

Als Dank an die rund 60 Oldtimer-Fahrer, die ihre Fahrzeuge in der Fußgängerzone zur Schau stellten, verteilte der CGG-Chef gemeinsam mit WiSta-Geschäftsführer Martin Ohlendorf sowie Aufsichtsratsmitglied und Oldtimer-Experte Ulrich Stenzel braune Papiertüten. Die waren gefüllt worden von Der Hof in Isenbüttel mit „biologischen, regionalen Produkten“ wie roten Kartoffeln, einer Gemüsezwiebel, Leberwurst, Rote-Beete-Meerrettich-Aufstrich und Konfitüre.

„Wettermäßig haben wir heute ein kleines Wunder erlebt“, meinte auch Ohlendorf. Und dass trotz des Dauerregens vor Beginn der Veranstaltung die meistern Oldtimer-Besitzer ihre Zusagen einhielten, „Wort gehalten haben“ und anreisten, freute insbesondere Mitorganisator Stenzel. Die Oldtimer-Meile beim verkaufsoffenen Sonntag sei mittlerweile „eine eigene Marke geworden“, so der Oldtimer-Liebhaber und -Fahrer.

Von der Polizei-Isetta bis zum Chevrolet Camaro

An die 60 Oldtimer waren in der Fußgänerzone zu sehen, von der Polizei-Isetta, dem Polo Sport und Audi 50 LS über Golf I, Käfer, MG, Mercedes Benz 500 K, Sachs-Motorrad, Fiat 500 und Volvo 544 bis zu Karman Ghia, Opel Kadett, rotem Porsche 911S und US-amerikanischen Kult-Kreuzern aus den 1960-ern und 1970-ern wie dem Camaro von Chevrolet. Gar nicht zu reden vom weißen Ford Torino GT. Auch der ADAC war mit zwei „Gelben Engeln“ aus der Vergangenheit dabei: einem VW Käfer und einem Golf.

Von Jörg Rohlfs