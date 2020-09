Landkreis Gifhorn

Möglichst wenig Außenkontakte – gerade zu Beginn der Corona-Pandemie galt diese Devise auch für den Verein „Wir in der Nachbarschaft“ (WIN), und zwar sowohl für diejenigen, die dessen Angebote in Anspruch nehmen, als auch für diejenigen, die als Ehrenamtliche die Besuchsdienste bei hilfe- und pflegebedürftigen Menschen leisten. Koordinator Joachim Harms: „Es herrschte eine große Verunsicherung.“ Gerade die Monate März und April seien schwierig gewesen, „vor allem emotional“.

Sowohl die Ehrenamtlichen als auch die Betreuten vermissen den sozialen Kontakt zueinander

„Der Bedarf war ja weiter da, aber unsere ,Besuchten’ gehören alle zur Risikogruppe, entweder aufgrund ihres Alters oder aufgrund ihrer Vorerkrankungen“, sagt Harms. Und auch ein Viertel der Ehrenamtlichen ist der Risikogruppe zuzurechnen. Auf etwa 45 Prozent schätzt er den Einbruch der geleisteten Besuchsstunden im März und April, „im Mai waren wir wieder bei ungefähr 75 Prozent der vor Corona üblichen Stunden, und jetzt ist es nahezu normal“. Denn die hilfe- und pflegebedürftigen Menschen hätten sich nach den Besuchen der WIN-Mitglieder gesehnt, „und umgekehrt haben auch die Ehrenamtlichen ihre Betreuten vermisst“.

Anzeige

Koordinator von „Wir in der Nachbarschaft“: Joachim Harms freut sich, dass die Corona-Pause allmählich beendet ist. Quelle: Christina Rudert

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Aus der Runde der Ehrenamtlichen seien in den vergangenen Monaten drei abgesprungen, aktuell sind 38 im Einsatz. „Zur Verfügung stehen uns 51, aber einige pausieren gerade, und wir haben noch Kapazitäten für neue Leistungsempfänger“, sagt Harms. Zumal von den ehemals 82 Besuchten in der Zwischenzeit elf keine weiteren Besuche mehr möchten. Wer also in Isenbüttel und Calberlah, in Meinersen und Leiferde, in Groß Oesingen und Wesendorf und in der Stadt Gifhorn die Unterstützung von „Wir in der Nachbarschaft“ wünscht, kann sich bei Harms melden.

Jedes Vereinsmitglied begleitet maximal drei Personen aus dem Umfeld seines Wohnorts

Seit fünf Jahren gibt es den Verein, der beinahe landkreisweit und außerdem in Wolfsburg aktiv ist. Die Ehrenamtlichen – sie werden mit einer Aufwandspauschale entlohnt – begleiten die meist älteren Menschen zu Terminen und Veranstaltungen, sie hören einfach mal zu oder unterstützen bei leichten hauswirtschaftlichen Tätigkeiten. Jedes Vereinsmitglied begleitet maximal drei Personen, die möglichst nah an seinem Wohnort leben – „da entstehen natürlich Beziehungen“, weiß Harms.

Wichtige Bezugsperson, das ist auch Harms für die Ehrenamtlichen. „Die brauchen die sozialen Kontakte ebenfalls. Sie rufen mich an, einfach um mal von einer Situation zu erzählen, oder sie fragen nach, ob ich von diesem oder jenem gehört habe, wie es ihm geht.“ Denn die Treffen der Ehrenamtlichen alle sechs Wochen konnten bislang auch nicht stattfinden. „Das Grillfest musste ausfallen, und ob unsere Weihnachtsfeier stattfindet, ist unklar.“ Aber nun sollen möglichst bald in Stüde am Bernsteinsee wieder Treffen stattfinden, „dort haben wir einen Raum, in dem wir bis zu 20 Leute unterbekommen“, sagt Harms.

Die nächste Ausbildungsrunde für Ehrenamtliche beginnt Ende Oktober

In diesem Raum beginnt auch am 28. Oktober der nächste Kursus, um Vereinsmitglieder für die Besuchsdienste auszubilden. „Wir haben noch freie Plätze“, weist Harms auf den Infoabend am Mittwoch, 7. Oktober, um 17 Uhr in der Bernsteinallee 3 hin. 30 Stunden lang bereitet der Verein mit Hilfe von Fachleuten die Besucher auf ihre Tätigkeit vor, vermittelt dabei beispielsweise, wie kognitive Fähigkeiten trainiert werden können, spart auch das Thema Tod und Trauer nicht aus. „Manche stellen dann fest, dass diese Tätigkeit doch nicht zu ihnen passt, aber ungefähr 50 Prozent bleiben dabei“, berichtet der Koordinator.

► Joachim Harms ist für weitere Informationen telefonisch erreichbar unter (01 71) 67 13 910 – „auch nach Feierabend und an Wochenenden“.

Von Christina Rudert