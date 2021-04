Gifhorn

Eine Elterninitiative ruft für Samstag, 17. April, in der Zeit von 15 bis 16 Uhr vor dem Gifhorner Rathaus zu einer Versammlung auf, um auf die Rechte von Kindern und Jugendlichen in Zeiten von Corona aufmerksam zu machen. „Wir unterscheiden uns von anderen Versammlungen, da wir nicht gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren wollen, sondern für die Rechte unserer Kinder“, heißt es von den Initiatorinnen.

„Wir sind drei Mütter, die mit wachsender Besorgnis die Situation an Schulen und Kindergärten deutschlandweit beobachten.“ Geplant sei am Samstag deshalb „eine stille Zusammenkunft von Eltern, die unsere Meinung teilen und ihre Stimmen und Sorgen hörbar und sichtbar machen möchten“.

„Öffnung von Schulen und Kindergärten“

Die Initiatorinnen stehen nach eigenem Bekunden ein für „Öffnungen von Schulen und Kindergärten unabhängig von Inzidenzzahlen und ein Aussetzen der Präsenzpflicht bei offenen Schulen, freiwillige Testung zuhause sowie Selbstbestimmung und Entscheidungsfreiheit der Eltern über ihre Kinder und Familien“. Wichtig ist ihnen ferner die „Durchsetzung der Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen, mehr finanzielle Unterstützung der Familien, deren Kinder im Homeschooling sind“ sowie „Öffnungen von Vorlesungen an den Universitäten unter Einhaltung der Corona-Regeln“.

„Eltern, die diese Anliegen unterstützen möchten, sind eingeladen, sich am Samstag in der Zeit von 15 bis 16 Uhr zu uns zu gesellen und mit einem selbst geschriebenen Schild für das zu stehen, wofür sie sich einsetzen möchten“, so die drei Mütter. Willkommen sind außerdem Institutionen, die sich für Kinder einsetzen und Jugendliche, die „gerade auch eine schwere Zeit erleben, und sich zeigen möchten, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen“.

Die Teilnehmer werden gebeten, Schilder mitzubringen, auf denen die ihnen wichtigen Punkten aufgeführt sind. Die Abstandsregeln sind einzuhalten sowie Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen, darauf legen die Initiatorinnen wert. „Wir streben eine friedliche Versammlung an. Wir distanzieren uns von allem, was mit Gewalt und rechten Aussagen zu tun hat“, so die Mütter, die im Falle guter Resonanz weitere Versammlungen ankündigen.

Von der AZ-Redaktion