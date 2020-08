Gifhorn

Die Volkswagen Belegschaft spendet 20 000 Euro an die Lebenshilfe Gifhorn, damit diese für das Wohnheim Ernst-Calberlah-Haus einen VW Crafter mit Schwenklift anschaffen kann. Dank dieses Fahrzeugs ist den Bewohnern mit geistiger oder körperliche Beeinträchtigung mehr Mobilität im Alltag möglich, sei es für Arztbesuche, alltägliche Erledigungen oder Ausflüge. Den symbolischen Spendenscheck überreichte Betriebsrat Marcus Kirste gemeinsam mit Nicole Kösling, Leiterin Personal von VW, an Markus Müller und Tanja Heitling, Geschäftsführung der Lebenshilfe Gifhorn, und Kerstin Hubert-Fricke, Leiterin des Wohnheims „ Ernst-Calberlah-Haus“.

Insgesamt 32 Menschen bietet das Ernst-Calberlah-Haus ein Zuhause. Die Bewohnerinnen und Bewohner beteiligen sich am Haushalt und werden so in ihrer Selbstständigkeit gefördert. „Inklusion bedeutet gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in allen Aspekten. Mobilität ist dafür die Grundvoraussetzung. Die Kolleginnen und Kollegen bei VW wissen, wie wichtig das ist, und unterstützen dieses Projekt gerne“, sagte Kirste. Das bekräftigte Nicole Kösling: „Die Lebenshilfe lebt Inklusion, indem sie die Begegnungen von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung in Gifhorn fördert. Das ist auch Teil der Unternehmenskultur von Volkswagen. Wir fördern Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach ihren individuellen Stärken.“

Bei Volkswagen in Wolfsburg arbeiten rund 3000 Menschen mit schwerer Beeinträchtigung, darunter Menschen mit Sehbehinderungen und Gehörlose, Frauen und Männer mit unterschiedlichen Graden von Gehbehinderungen sowie Rollstuhlfahrer. Zudem arbeitet Volkswagen seit mehr als 40 Jahren mit den Werkstätten der Lebenshilfe Gifhorn zusammen. „Mit der Herstellung von 2,9 Millionen Kfz-Teilen und Paletten und mit unserer Kartoffelschälerei betrug der Jahresumsatz 2019 1,024 Millionen Euro“, betonte Markus Müller.

„Mit dem Transporter können wir die Bewohnerinnen und Bewohner noch leichter am gesellschaftlichen Leben teilhaben lassen. Nun steht spontanen Ausflügen in die Stadt oder in das Eiscafé nichts mehr im Wege“, dankte Kerstin Hubert-Fricke den Volkswagen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement.

Über die Volkswagen Belegschaftsspende Wolfsburg stellen Belegschaft und Unternehmen in diesem Jahr mehr als 460 000 Euro für insgesamt 34 soziale Projekte und karitative Einrichtungen in der Region zur Verfügung.

