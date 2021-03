Landkreis Gifhorn

Der Busverkehr von VLG und BBG wird in der Woche von Montag, 15. März, bis Sonntag, 21. März, weiterhin nach dem schon seit einigen Wochen gültigen Coronafahrplan durchgeführt. Somit fahren die Busse wie an Schultagen. Der Verkehr auf folgenden Linien bleibt jedoch weiterhin eingestellt: Linie 106: Wesendorf – Gifhorn; Linie 113: Braunschweig Wenden – Rolfsbüttel; Linie 114: Hillerse – Gifhorn; Linie 147: Müden – Leiferde; Linie 174: Weyhausen – Gifhorn; Linie 184: Wolfsburg Detmerode beziehungsweise Meine – Gifhorn; Linie 195: Groß Schwülper – Rothemühle – Lagesbüttel; Linie 197: BS Wenden – Meine.

Die Schüler werden gebeten, im Notfall die regulären Linien zu nutzen

Es gibt ein paar Ausnahmen für die Grundschüler. Die Linie 184 startet um 13.10 Uhr in Calberlah an der Schule, die 195 um 7.25 Uhr in Groß Schwülper an der Oberschule und um 12.33 Uhr an der Grundschule Großschwülper, die 197 um 7.40 Uhr in Bechtsbüttel sowie um 12.10 und 13.03 Uhr in Meine an der Schulstraße. Auf der Linie 106 fahren zusätzlich Busse um 7 Uhr ab Wesendorf Schule, um 12.35 Uhr ab Gifhorn Maschstraße und um 13.21 Uhr ab Carl-Diem-Straße. Die Schüler werden weiterhin gebeten, aufgrund der eher geringen Nachfrage im Falle wegfallender Sonderlinien die regulären Linien zu nutzen, die mindestens alle 60 Min verkehren.

Am Samstag, 20. März, und Sonntag, 21. März, entfallen wie schon bisher alle Fahrten nach 20 Uhr. Ab Montag, 22. März, wird der Schultagesfahrplan wieder mit allen Fahrten auf allen Linien vollumfänglich bedient. Auch an Samstagen und Sonntagen wird nach 20 Uhr gefahren. Aufgrund der geringen Nachfrage entfallen ab 22. März jedoch weiterhin die Wochenendfahrten nach 23 Uhr auf den Linien 170, 180 und 191.

Von der AZ-Redaktion