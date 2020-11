Landkreis Gifhorn

Die VLG stellt auf drei Bus-Linien an den Wochenenden ihren Nachtverkehr ein. Wie die Verkehrsgesellschaft mitteilt, ist diese Entscheidung mit den anderen Partnern im Verkehrsverbund abgestimmt. Grund dafür ist die coronabedingt geringe Nachfrage in den Wochenendnächten. Deshalb endet der Busverkehr der VLG in den Nächten von Freitag zu Samstag sowie von Samstag zu Sonntag künftig früher. Die Regelung gilt ab Samstag, 22. November und bis auf Weiteres.

Auf der Linie 170 Richtung Wolfsburg entfallen die Fahrten nach 23.40 Uhr, die Fahrten in Richtung Gifhorn nach 23.45 Uhr.

Auf der Linie 180 Richtung Wolfsburg entfallen die Fahrten nach 22.30 Uhr, in Richtung Gifhorn nach 23.45 Uhr.

Die Linie 191 nach Braunschweig wird nach 22 Uhr nicht mehr befahren.

Von der AZ-Redaktion