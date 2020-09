Gifhorn

Zwölf Schülerinnen und Schüler des Humboldt-Gymnasiums Gifhorn haben ihre CAE-Sprachzertifikate der University of Cambridge erhalten für die externe Sprachprüfung Cambridge Englisch für Fortgeschrittene.

Die Schüler investieren zwei Stunden wöchentlich für den Vorbereitungskursus

Ein Jahr lang haben sie dafür zwei Stunden pro Woche einen Vorbereitungskursus besucht und im Anschluss daran die Prüfung abgelegt. Drei Teilnehmer erreichten dabei sogar das Niveau C2. Bestanden haben Nikolaos Alexopoulos, Sascha Angermann, Jasmin Barioudi, Anges Blath, Farah Chikh-Torab, Lea Dannemann, Laura Sophie Dreyer, Clemens Jäschke, Tabea Nitscher, Franziska Schünemann, Christopher Schulenberg und Werner Thiel. Die Arbeitsgemeinschaft wurde geleitet von Oberstudienrätin Stefanie Schulenberg, die externe Prüfung hat die Kreisvolkshochschule unter Leitung von Ricarda Riedesel abgenommen.

Die Gymnasiasten können das Zertifikat für ein Studium in englischer Sprache nutzen

Das Cambridge-Zertifikat auf dem Niveau C1 dient den Schülerinnen und Schülern als Nachweis ihrer ausgezeichneten Englischkenntnisse für ein Studium in englischer Sprache im In- und Ausland oder bei Bewerbungen. Der Vorbereitungskursus fand blockweise alle zwei Wochen samstags für vier Stunden statt. Nach dem Lockdown im März wurden die Unterrichtsstunden ausschließlich digital und per Videokonferenz absolviert, mit wöchentlich 90 Minuten. „Die Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr Besonderes geleistet, und auch Listening sowie Speaking virtuell geübt“, berichtete Schulleiterin Brigitte Gorke voller Stolz auf ihre Schüler. Die CAE-Prüfung umfasst die Bereiche Reading and Use of English (90 Minuten) – Writing (90 Minuten) – Listening (40 Minuten) und Speaking (15 Minuten). Die schriftliche Prüfung findet weltweit am selben Tag Mitte Juni statt, die mündliche Prüfung an einem weiteren Nachmittag. Die Schülerinnen und Schüler können und konnten auch in diesem Jahr die Prüfung in der KVHS Gifhorn ablegen. Alle zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer besuchten im vorigen Schuljahr die Jahrgänge 11 und 12.

Das Humboldt-Gymnasium unterstützt so sprachlich besonders begabte Schülerinnen und Schüler.

