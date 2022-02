Gifhorn

Darauf können sich die Gifhornerinnen und Gifhorner bereits jetzt freuen: Im kommenden Jahr wird das Uniformierte Schützenkorps (USK) 200 Jahre alt. „2023 soll ganz im Zeichen dieses Jubiläums stehen“, verspricht Major Karsten Ziebart, der den ältesten Verein der Stadt seit 2018 führt. Das Konzept steht. Viele Events sind geplant.

„Zwei Jahre lang hat sich das Kommando Gedanken darüber gemacht, wie dieses historische Ereignis gefeiert werden soll – jetzt liegen die Ergebnisse auf dem Tisch“, berichtet Ziebart. Die Corona-Zeit und diverse Lockdowns habe das Kommando genutzt, um die Planungen für das Event digital auf den Weg zu bringen. „In unzähligen Video-Konferenz haben wir Ideen gesammelt und inzwischen konkretisiert“, kann Ziebart das Jubiläumsjahr nicht mehr abwarten.

Festkommers und Zapfenstreich

Das Uniformierte Schützenkorps ist am 4. Mai 1823 gegründet worden. „Weil das Gründungsdatum 2023 auf einen Wochentag fällt, wird der große Jubiläums-Festkommers in der Stadthalle am Samstag, 6. Mai, stattfinden“, kündigt Ziebart an. Den Abschluss dieses Tages werde ein Großer Zapfenstreich bilden. Selbstverständlich werde auch das Schützenfest im kommenden Jahr ganz im Zeichen des 200. USK-Geburtstages stehen. „Unter anderem werden wir versuchen, noch mehr Vereine und Musikkapellen zur Umzugteilnahme am Sonntag zu bewegen“, geht Ziebart auf die Planungen ein. Es werde es auch eine „Kinder- und Jugend-Olympiade“ geben.

Chronik in Vorbereitung

Wie sahen die Anfänge des USK, das vor 200 Jahren noch als „Freywilliger Bürgerschützenverein“ aus der Taufe gehoben wurde, tatsächlich aus? – Darauf will unter anderem USK-Chronist Klaus-Dieter Oppermann in einer Festschrift eine Antwort geben. „Viele Fotos und historische Dokumente liegen bereits vor und stammen zum Teil noch aus dem Archiv des inzwischen abgerissenen Kulturzentrums“, hofft Ziebart darauf, dass Gifhorns Bürgerschaft noch weitere alte Fotos und Schriftstücke beisteuern kann. „Wir planen nämlich auch eine Jubiläums-Ausstellung im Rathaus“, so der USK-Chef.

Vortrag des Altbürgermeisters

Zudem werde Altbürgermeister Manfred Birth, Mitglied der Gifhoner Geschichtswerkstatt, einen Blick auf die Entstehung und Entwicklung der Uniformierten werfen, erklärt der USK-Major. Entsprechende Gespräche mit ihm seien inzwischen geführt worden. Die Vorträge zu diesem Thema sollen im Eiskeller in der Lindenstraße stattfinden.

Bild aus den Anfängen des USK: 1898 feierte der Verein sein 70-jähriges Bestehen. Diese Fotodokument erinnert daran. Quelle: Frank Hitzschke/Reproduktion

Um an den 200. Geburtstag des mehr als 700 Mitglieder zählenden Vereins zu erinnern, sollen auch Bäumchen für einen Jubiläumswald gepflanzt werden. „Ausgebeben werden ebenfalls Jubiläums-Nadeln zum Anstecken“, verspricht Ziebart. Angestoßen und gefeiert wird 2023 übrigens mit einem ganz besonderen Getränk: Das USK-Kommando will ein Jubiläums-Bier brauen lassen. „Wir sind gut im Zeitplan“, ist Ziebart mit den Vorplanungen zufrieden. Weitere Details sollen auf einer erweiterten Vorstandssitzung am 22. Februar besprochen werden.

Weiße Hosen als Markenzeichen: Daran sind bei Ausmärschen und Umzügen Gifhorns USK-Schützen zu erkennen. Der Verein wird 2023 genau 200 Jahre alt. Quelle: Cagla Canidar/Archiv

Von Uwe Stadtlich