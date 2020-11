Gifhorn

Aus der großen Polonaise quer durch die Stadthalle wird nichts: Der Apfelsinenball – ein kulturelles Highlight im Gifhorner Terminplan – findet 2021 nicht statt. Wegen Corona hat das Uniformierte Schützenkorps (USK) die beliebte Veranstaltung abgesagt. Einen Ersatztermin gibt es nicht.

„Im Sommer waren wir noch optimistisch und haben gehofft, dass wir den Apfelsinenball am 9. Januar 2021 auf die Beine stellen können“, blickt USK-Vorsitzender Karsten Ziebart zurück. Angesichts der steigenden Corona-Fallzahlen und des hohen Inzidenzwertes habe sich das Kommando jetzt jedoch zu einer Absage entschlossen, so der Major.

Corona-Regeln gelten auch in neun Wochen noch

Selbst wenn es durch den vierwöchigen Teil-Lockdown gelänge, das Infektionsgeschehen wieder in geordnete und nachverfolgbare Bahnen zu bringen und die Fallzahlen in den Keller zu drücken, sei der Ball in der Stadthalle nicht durchführbar. Strenge Corona-Regeln würden auch noch in neun Wochen gelten, ist sich Ziebart sicher.

Mund- und Nasenschutz beim Tanzen und aufgrund der Abstandsregeln nur 150 statt der bisher 700 Gäste: So könne und wolle man Gifhorns beliebtesten Ball nicht feiern, begründet Ziebart die Absage. Den Ball zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr nachholen? – Ziebart winkt ab: „Einen Ersatztermin wird’s 2021 nicht geben.“ Die Band Streetlife, die seit Jahren auf dem Ball für Stimmung sorge, sei inzwischen informiert worden.

Viel Arbeit für das gesamte USK-Vorstandsteam

Ständige Telefonante und Videokonferenzen per Skype: Ziebart hat mit seinem Vorstandsteam in Corona-Zeiten jede Menge Arbeit. „Wir sind mehr gefordert, denn schließlich haben wir die Verantwortung für rund 770 Mitglieder“, weiß der USK-Chef. Das Ansteckungsrisiko zu minimieren sei in den vergangenen Wochen oberstes Ziel gewesen. Darum sei inzwischen auch der Schießbetrieb bis Ende November eingestellt. „Ich habe sofort reagiert“, sagt der USK-Major. Eine kleine Hauptversammlung, zu der Ziebart am ersten November-Wochenende in die Stadthalle einladen wollte, fällt ebenfalls flach.

Südfrüchte für die Gäste: Wegen Corona fällt der USK-Apfelsinenball 2021 ins Wasser. Auch der Schießbetrieb des Vereins ruht für vier Wochen. Quelle: Michael Uhmeyer (Archiv)

Wie sieht’s mit der großen Hauptversammlung des USK Anfang Februar 2021 aus? – „Bis dahin ist es noch eine Weile hin“, hofft Ziebart darauf, dass diese Veranstaltung mit mehr als 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern stattfinden kann. „Bis vor wenigen Tagen wäre sie noch möglich gewesen – selbstverständlich unter den geltenden Hygiene-Vorgaben.“

Eine Prognose für Gifhorns Schützenfest, das bereits 2020 wegen Corona nicht stattfinden konnte, wagt der USK-Chef aktuell nicht. „Ich habe keine Glaskugel“, hofft Ziebart darauf, dass diese Traditionsveranstaltung nicht noch einmal ins Wasser fällt. In diesem Jahr sagte die Stadt das Event ab.

Von Uwe Stadtlich