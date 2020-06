Gifhorn

Am vorigen Samstag zwischen 20.10 und 20.20 Uhr hat ein Unbekannter die Türen auf der Fahrerseite eines schwarzen Golf auf dem Famila-Parkplatz mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt, außerdem befand sich am rechten vorderen Kotflügel eine Delle im oberen Radlauf. Den angerichteten Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 2000 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gifhorn unter Tel. (0 53 71) 98 00 zu melden.

Erst im April hatte ein Unbekannter bei Groß Oesingen gleich drei Autos zerkratzt.

Anzeige

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Von der AZ-Redaktion