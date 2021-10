Gifhorn: Unbekannter fordert 18-Jährige zu Sex auf

Gifhorn

Ob sie sich ein bisschen was dazu verdienen und mit ihm Sex haben wolle, fragte ein Unbekannter am Montag eine 18-Jährige am III. Koppelweg östlich der Tangente. Die junge Frau war gegen 15.10 Uhr zum ersten Mal von dem Mann angesprochen worden. Er war mit dem Rad unterwegs und bot ihr an, ihr Gepäck zu tragen. Als sie ablehnte, versuchte er, ihr ein Gespräch aufzudrängen. Die Frau lehnte resolut ab, der Mann fuhr weiter. Wenig später trat er – ohne sein Rad – aus einem Waldstück auf den Weg und stellte der Frau die dreiste Frage. Die 18-Jährige lehnte laut und deutlich ab. Nach einem kurzen Wortwechsel ging der Mann wieder in den Wald, die junge Frau setzte ihren Weg fort. Nun sucht die Polizei nach diesem Mann. Er soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Seine Statur war unauffällig, er hatte kurze dunkle Haare und sprach Hochdeutsch. Zur Tatzeit trug er eine beige Jacke mit schwarzen Elementen. Das Fahrrad war weiß lackiert und hatte einen dicken Rahmen, eventuell handelt es sich um ein E-Bike. Hinweise an die Polizei, Tel. (0 53 71) 98 00.

Von der AZ-Redaktion