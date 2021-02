Gifhorn: Unbekannter beschädigt geparkten Golf im Vorbeifahren

Gifhorn

Etwa 2000 Euro Schaden richtete ein bislang unbekannter Autofahrer an, der am vorigen Freitag zwischen 7.30 und 8.30 Uhr im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Golf beschädigte. Der Golf stand in Höhe der Lebenshilfe, beschädigt ist er an der Fahrerseite sowie am linken Außenspiegel. Die Gifhorner Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu dieser Unfallflucht unter Tel. (0 53 71) 98 00.

Von der AZ-Redaktion